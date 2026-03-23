Ejecutan primer cambio al Mepco vía decreto administrativo: Modificación comenzará este jueves

En un contexto de guerra en el Medio Oriente y cuando el desembolso por el MEPCO estaría llegando a los US$200 millones semanales según Hacienda, el Gobierno implementó su primera modificación al mecanismo.

A través de un decreto publicado este lunes en el Diario Oficial, el gobierno confirmó y dio a conocer la primera modificación que tendrá el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) bajo la actual administración.

De acuerdo al documento, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, implementará cambios en la manera en que se determinarán futuras alzas y caídas en el valor de las bencinas y combustibles.

Este es el primer cambio en el MEPCO

En concreto, la autoridad establece que “el número de semanas para calcular el precio de paridad de importación de los combustibles gasolina automotriz, petróleo diésel vehicular y gas licuado de petróleo vehicular será de cuatro semanas“. Esto se diferencia de las tres semanas que regían hasta ahora.

El nuevo período, especifica el texto, aplicará para los precios que se establezcan al menos durante las próximas cuatro semanas a partir de este mismo jueves 26 de marzo.

El Mepco es el sistema que ajusta los impuestos específicos a los combustibles para suavizar las variaciones bruscas del precio internacional del petróleo, con el objetivo de aliviar y proteger el bolsillo de los consumidores

Hasta ahora, como fue mencionado, el promedio se calculaba en un período más corto, por lo que a partir de este jueves las alzas internacionales podrían afectar más rápido y de manera más directa al consumidor.





La Moneda en alerta por gasto fiscal del Mepco

En un contexto en el que el gabinete del presidente Kast ha advertido un complejo panorama fiscal, el agresivo aumento del precio del petróleo debido a la coyuntura en Medio Oriente ha levantado las alertas en La Moneda.

Con un panorama donde la guerra en Irán ha despegado los valores del barril por sobre los 110 dólares en el caso de Brent, ministros como el de Hacienda, Jorge Quiroz, han adelantado medidas para mitigar estos gastos para el fisco.

Según declaró los últimos días, el desembolso por el Mepco estaría llegando a los US$200 millones semanales, por lo que esta medida administrativa es parte de los esfuerzos por contener dicho desembolso.