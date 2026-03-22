Encuesta Criteria: Aprobación del Presidente llega al 50% y mayoría desaprueba idea de indultar

En materia económica, la encuesta evidencia que la mayoría se opone a reducir el gasto fiscal si esto implica afectar beneficios sociales.

Agenda Criteria publicó sus resultados este domingo 22 de marzo, donde se evidenció un aumento en la aprobación del Presidente José Antonio Kast, en un contexto marcado por una alta percepción de crisis en materia de seguridad y economía.

De acuerdo con el sondeo, el Mandatario alcanzó un 50% de aprobación, lo que representa un alza de cuatro puntos respecto a la medición anterior. Sin embargo, la desaprobación también registró un incremento, llegando al 37%, mientras que un 13% de los encuestados aseguró no tener una opinión definida.

En materia de seguridad, un 68% de las personas considera que Chile enfrenta una crisis en seguridad, posicionándola como la principal preocupación ciudadana, mientras que un 53% cree que hay una emergencia económica.





Respecto al manejo del gobierno frente a este escenario, las opiniones revelan una evaluación positiva. Así, un 49% considera que el camino adoptado por el Ejecutivo es correcto, frente a un 31% que lo evalúa como incorrecto, lo que sugiere cierto respaldo.

Respuesta al proyecto de Reconstrucción Nacional

En cuanto a los temas que han marcado la agenda de la semana, la encuesta también abordó la percepción sobre políticas públicas clave. Algunas de ellas, mencionadas en el plan de “Reconstrucción Nacional“.

En educación, por ejemplo, un 58% rechazó la idea de limitar la gratuidad universitaria a menores de 30 años. Además de que el 55% respaldó no extender este beneficio a más deciles.

Sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE), las opiniones apuntan a que un 47% está de acuerdo con exigir el pago a profesionales, mientras que un grupo menor manifiesta desacuerdo.

En materia económica, la mayoría se opone a reducir el gasto fiscal si esto implica afectar beneficios sociales.

Finalmente, en relación con los indultos vinculados al estallido social, un 45% está en desacuerdo con indultar a carabineros y militares, otro 32% muestra estar de acuerdo con la medida.