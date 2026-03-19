Incluye embargos: Ministro Quiroz instruye cobros del CAE y advierte que “espera no ver grandes manifestaciones”

“Espero no ver grandes manifestaciones defendiendo a gente que gana más de $5 millones y que lo está ganando gracias a un crédito que dio el Estado”, comentó el jefe de cartera.

Este jueves el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó el inicio de los cobros que se realizarán a personas morosas con el Crédito Aval del Estado (CAE).

Durante su participación en un seminario económico del Diario Financiero, el jefe de cartera indicó que “el tesorero tiene instrucciones desde ayer de iniciar acciones de cobro a las personas más ricas que no están pagando”.

En esa línea, enfatizó en que existe una morosidad actual de $4 billones respecto a los préstamos estudiantiles.

“Hablé con el Tesorero y desde el año 2017 no se ha iniciado ninguna acción de cobro, pero no todos son desvalidos los que no pagan”, dijo la autoridad.





Cobro del CAE a morosos

“Hay 1.800 personas morosas del CAE que tienen sueldos brutos por arriba de $5 millones mensuales“, indicó la autoridad, agregando que “esa es una deuda al fisco de US$20 millones y la vamos a ir a a cobrar, vamos a actuar muy ágilmente en las potestades del juicio ejecutivo, que incluye embargos”.

Sobre el universo total de morsoso, señaló que “si le sumamos a gente que gana más de 1,5 millones brutos al mes y que están morosas, suma una deuda total impaga con el Estado de US$ 800 millones”.

“Espero no ver grandes manifestaciones defendiendo a gente que gana más de $5 millones y que lo está ganando gracias a un crédito que dio el Estado”, comentó.

Respecto a los cobros que fueron instruídos a la Tesorería General de la República, el ministro aseguró que “la gente que no le ha ido bien (…) puede estar muy tranquila. Vamos a tener un trato correcto y si tiene problemas de empleo, no se puede cobrar (…) No estoy interesado en la caza de bruja“, aseguró en el seminario de Diario Financiero.