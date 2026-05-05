En la plataforma podrás consultar interrupciones del servicio de suministro eléctrico en tu hogar, ya sean imprevistas o programadas por la empresa.

Nunca está de más monitorear posibles cortes de luz donde vives. En ese sentido, Enel cuenta con un mapa interactivo en el que podrás revisar las interrupciones del suministro eléctrico imprevistas y programadas.

Este muestra una proyección de las zonas de la Región Metropolitana afectadas por cortes de energía, junto a un tiempo estimado de la normalización del servicio.

¿Cómo revisar el mapa de Enel para saber si hay cortes de luz en tu sector?

En el sitio web de Enel podrás encontrar el mapa para revisar los cortes de luz programados por la empresa.

Primero, como indica la página, debes hacer zoom y ampliar el mapa hacia la zona delimitada de la Región Metropolitana. Así podrás desplazarte y acercarte al sector de tu interés.

Los múltiples puntos del mapa indican los hogares específicos en los que el servicio del suministro eléctrico está afectado.

Si haces click en ellos podrás conocer la hora de normalización tras el corte de luz.

Si ves estas líneas en el mapa significa que el corte de luz está afectando a varias calles de un mismo sector.