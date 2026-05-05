Qué hacer ante un corte de luz: Enel difunde guía para enfrentar próximo sistema frontal en Santiago

Descenso en las temperaturas, lluvias e incluso tormentas eléctricas llegarán a ocho regiones del país, lo que puede generar fallas e interrupciones en el suministro de energía.

Mayo ya comenzó, y con ello, ocho regiones del país enfrentarán un sistema frontal que se extenderá hasta el jueves 7 de este mes.

Descenso en las temperaturas, lluvias, tormentas eléctricas, granizos e incluso fuertes rachas de viento se esperan para los próximos días, lo que puede generar interrupción y fallas en el suministro eléctrico.

Al respecto, la empresa de energía eléctrica Enel, lanzó una guía con el protocolo que hay que seguir si es que ocurren fallas en el suministro eléctrico.





¿Qué hay que hacer en caso de un corte de luz?

Según detallaron, ante un corte de luz se acciona un plan que consta de tres fases, las cuales inician con la detección de la falla hasta recuperar el servicio.

Fase 1: Ocurre la falla

Enel explica que la interrupción del servicio ocurre mayormente por fallas en la red de media tensión por factores externos, como el clima. Para solucionarlo:

Reporta la emergencia lo antes posible.

Asegúrate de que un adulto revise los automáticos de la vivienda afectada.

Fase 2: Trabajo en terreno

Una vez reportada la emergencia, Enel enviará técnicos a tu domicilio, quienes se ajustarán a protocolos que permiten velar por su seguridad y la de los vecinos del sector. Cuando esto ocurra:

Los profesionales detectarán el lugar donde ocurrió el problema.

Una vez que se conozca el lugar de la falla, se recuperará el servicio eléctrico lo antes posible.

Fase 3: Recuperación total del servicio

Enel asegura que los trabajos se priorizan dependiendo de la cantidad de gente a la que afecta la falla:

Redes de media tensión, es decir, zonas extensas.

Redes de baja tensión, es decir, sectores acotados.

Casos de domicilios puntuales.

La empresa hace hincapié en que las cuadrillas se retiran del lugar afectado solo cuando han constatado que el servicio ha sido repuesto a la totalidad de los usuarios inicialmente afectados.

Además, es importante recordar que, a través de su sitio web, redes sociales y canales oficiales, Enel informará los tiempos aproximados de recuperación de servicio y todos los detalles que se requiera saber.

Finalmente, hay ocasiones en que es posible aislar la falla a través de maniobras remotas de telecontrol, lo que permite recuperar rápidamente el servicio, pero no es posible aplicar este método en todos los casos.