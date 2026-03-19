Anuncian corte de luz en 12 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 12 comunas de la región Metropolitana sufrirán corte de luz durante la jornada de este viernes 20 de marzo.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Quilicura, Conchalí, Recoleta, Santiago, Quinta Normal, Lo Prado, Estación Central, Cerrillos, Maipú, San Joaquín, La Reina y Vitacura.





Las 12 comunas de Santiago sufrirán corte de luz este viernes 20 de marzo

Quilicura: Desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.

Conchalí: Desde las 14:00 hasta las 16.30 horas.

Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 12:30 horas.

Recoleta: Desde las 09:30 hasta las 10:30 horas.

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 12:30 horas.

Quinta Normal: Desde las 09:30 hasta las 13:00 horas.

Lo Prado: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Estación Central: Desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.

Cerrillos: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.

San Joaquín: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Reina: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Vitacura: Desde las 15.30 hasta las 16:30 horas.