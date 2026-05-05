¿Cómo calcular el valor de la cuenta de la luz según tu comuna?: Plataforma te entrega el total a pagar

Solo debes ingresar dos datos y podrás revisar cuánto deberás gastar por el suministro eléctrico de tu hogar.

Con la llegada del invierno y las temperaturas bajas, el gasto eléctrico en los hogares puede aumentar y asimismo el valor de las cuentas de la luz.

En la espera del alza promedio de 2,4% fijado para el 1 de julio, puedes monitorear desde ya tu tarifa eléctrica, dependiendo de tu comuna.





¿Cómo calcular el valor de tu cuenta de la luz según tu comuna?

Existe una plataforma que permite a los chilenos calcular el valor de su cuenta de la luz según el lugar donde vives , tomando en cuenta los datos del último mes, en este caso de abril de 2026.

El sitio web cuentadelaluz.cl invita a los usuarios a ingresar su comuna de residencia y su gasto mensual de energía eléctrica en kWh (kilovatio por hora).

De este modo al consultar, podrás revisar cuánto deberás gastar por el suministro eléctrico, pues te entregarán un total estimado a pagar.

También está la opción de calcularlo según tu tramo de consumo y tu Tarifa Subterránea.

Revisa el valor estimado de tu cuenta de la luz acá