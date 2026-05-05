¿Cómo calcular el valor de la cuenta de la luz según tu comuna?: Plataforma te entrega el total a pagar
Solo debes ingresar dos datos y podrás revisar cuánto deberás gastar por el suministro eléctrico de tu hogar.
Con la llegada del invierno y las temperaturas bajas, el gasto eléctrico en los hogares puede aumentar y asimismo el valor de las cuentas de la luz.
En la espera del alza promedio de 2,4% fijado para el 1 de julio, puedes monitorear desde ya tu tarifa eléctrica, dependiendo de tu comuna.
¿Cómo calcular el valor de tu cuenta de la luz según tu comuna?
Existe una plataforma que permite a los chilenos calcular el valor de su cuenta de la luz según el lugar donde vives, tomando en cuenta los datos del último mes, en este caso de abril de 2026.
El sitio web cuentadelaluz.cl invita a los usuarios a ingresar su comuna de residencia y su gasto mensual de energía eléctrica en kWh (kilovatio por hora).
De este modo al consultar, podrás revisar cuánto deberás gastar por el suministro eléctrico, pues te entregarán un total estimado a pagar.
También está la opción de calcularlo según tu tramo de consumo y tu Tarifa Subterránea.
Revisa el valor estimado de tu cuenta de la luz acá
Para conocer tu tarifa eléctrica estimada según tu consumo mensual y la comuna que resides, haz click en la siguiente imagen.