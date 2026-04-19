Alza en cuentas de la luz: Tarifas subirían hasta 16% según zona del país

El nuevo informe técnico prevé incrementos desde julio, con fuertes diferencias entre comunas y tipos de clientes.

El informe preliminar publicado por la Comisión Nacional de Energía arrojó que las cuentas de la luz en Chile subirían desde el segundo semestre de 2026, con un alza promedio nacional cercana al 2,4% para clientes residenciales.

El ajuste comenzaría a regir desde el 1 de julio, tras el proceso de revisión y publicación oficial.

De acuerdo con estimaciones compartidas por La Tercera, las cuentas residenciales (BT1) tendrán incrementos dispares según la comuna.





Advierten posible alza en cuentas de luz: Esta sería la variación por zona

En Santiago, el alza alcanzaría un 2,7%, mientras que en ciudades como Arica y Copiapó incluso se registrarían bajas cercanas al 0,7%, detalló LT.

El escenario cambia en el sur del país. En Puerto Montt, los aumentos podrían ser significativamente mayores, con alzas de hasta 9% bajo la distribuidora Crell y cerca de 16% con Saesa.

El informe de la CNE abre ahora un plazo de cinco días hábiles para que las empresas eléctricas presenten observaciones.

Luego se publicará el documento definitivo en el Diario Oficial, lo que permitirá concretar los nuevos precios.