Bonos para estudiantes 2026: Revisa los pagos vigentes para educación Básica, Media y Superior

El Estado dispone de una serie de bonos y becas no postulables (que se asignan automáticamente) y otros que requieren inscripción. A continuación, resumimos los beneficios más importantes según el nivel educativo.

Con el inicio del año académico, miles de familias buscan apoyo económico para costear los gastos escolares.

El Estado dispone de una serie de bonos y becas no postulables (que se asignan automáticamente) y otros que requieren inscripción. A continuación, resumimos los beneficios más importantes según el nivel educativo.

Educación Básica y Media

Para los niveles escolares, los beneficios se centran en el rendimiento académico y la permanencia en el sistema educativo.

Bono Logro Escolar

Es un reconocimiento monetario para estudiantes entre 5º Básico y 4º Medio que pertenezcan al 30% de mejor rendimiento académico de su promoción.

Se paga en dos tramos dependiendo del ranking de notas:

Tramo 1 (Mejor 15% de notas): $85.057 aprox.

$85.057 aprox. Tramo 2 (Entre el 15% y 30% de mejores notas): $51.036 aprox.

Dentro de los requisitos se encuentra pertenecer al 30% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH) y ser parte del Subsistema Seguridades y Oportunidades. No requiere postulación.

Bono por Asistencia Escolar

Es un incentivo mensual para que niños y adolescentes asistan regularmente a clases.

Monto: $11.429 mensuales (monto reajustado por carga familiar).

$11.429 mensuales (monto reajustado por carga familiar). Requisitos: Tener entre 6 y 18 años, pertenecer a familias del Subsistema Seguridades y Oportunidades y mantener una asistencia escolar mensual superior al 85%.

Educación Superior

En este nivel, aunque predominan las becas de arancel y la gratuidad, existen aportes de libre disposición para los estudiantes.

Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES)

Es un aporte económico destinado a cubrir parte de los gastos de alimentación de las y los estudiantes de educación superior de menores ingresos, que hayan obtenido una beca o crédito de arancel elegible para el beneficio. Se entrega a través de una tarjeta electrónica.

Monto: $48.000 mensuales.

Estado actual: Vigente. Si te matriculaste recientemente (hasta el 19 de abril), recibirás tu primera carga el 1 de mayo. Este beneficio se activa automáticamente si obtuviste Gratuidad o becas de arancel. No requiere postulación aparte, pero sí estar matriculado.

Gratuidad en Educación Superior La gratuidad es el beneficio más importante para estudiantes de institutos y universidades. Si bien el periodo masivo de postulación (FUAS) suele ser a inicios de año, el proceso sigue vigente mediante la apelación. Cubre la matrícula y el arancel real por la duración nominal de la carrera.

Estado actual (abril): Actualmente, se encuentra abierto el periodo de apelación. Si postulaste y no se te otorgó el beneficio por inconsistencias en los ingresos o composición familiar, puedes presentar nuevos antecedentes ahora.

Actualmente, se encuentra abierto el periodo de apelación. Si postulaste y no se te otorgó el beneficio por inconsistencias en los ingresos o composición familiar, puedes presentar nuevos antecedentes ahora. Requisitos: Pertenecer al 60% más vulnerable según el Registro Social de Hogares, matricularse en una institución adscrita a Gratuidad y no poseer un título profesional previo.

Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) – Especial Estudiantes

Es un subsidio para mujeres trabajadoras (dependientes o independientes) que también estén estudiando.