Balón de gas gratis: Esta es la fecha en que se comienza a entregar el bono

¿Cuándo recibirán las familias de Chile el cilindro de 15 kilogramos del nuevo subsidio del gobierno? Conoce acá la respuesta.

Debido al alza de los combustibles y, en su defecto, del gas licuado, el gobierno anunció la entrega de un subsidio que contempla un balón de gas de 15 kilos, gratis para ciertas familias.

Esto en el marco de el plan Chile Sale Adelante, iniciativa que busca reducir el impacto en la economía de los hogares.

Para la entrega de este bono, las municipalidades serán las encargadas de la distribución a los vecinos beneficiarios de su comuna.

¿Cuál es la fecha de entrega del balón de gas gratis?

Si bien aún no hay una fecha específica programada, el gobierno aclaró que la medida se efectuará en junio.

Por el momento, se permanece a la espera de la precisión de los días en que se distribuirán los cilindros de gas licuado de 15 kilogramos.





¿Quiénes reciben el bono?

Este bono lo podrán recibir las personas que cumplan con un requisito clave: Pertenecer al 80% más vulnerable del país, según datos del Registro Social de Hogares (RSH).

Para conocer si eres parte de dicho nivel socioeconómico sigue las siguientes indicaciones.

Ingresa a la página Ventanilla Única Social o haz click aquí.

o haz click aquí. Busca el apartado donde se lee: “ Ingresa para postular y hacer seguimiento a los beneficios del Estado, además de acceder a tu Registro Social de Hogares “.

Haz click en Iniciar Sesión, usando tu ClaveÚnica para ingresar.

También puedes revisar haciendo click en la imagen, la que te dirigirá al sitio web de la Ventanilla Única Social.