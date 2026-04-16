Balón de gas gratis: Cómo actualizar el requisito en el Registro Social de Hogares para obtener el beneficio

El cilindro de gas se entregará a través de las municipalidades a la población más vulnerable del país de acuerdo a la clasificación que tengan en RSH. Conoce aquí como actualizar tus datos en la plataforma.

El Gobierno anunció la entrega de un balón de gas de 15 kilogramos como medida ante el impacto por el alza en el precio de los combustibles.

En el marco del plan Chile Sale Adelante, los hogares más vulnerables del país se verán beneficiados con este subsidio que se entregará a través de las municipalidades.

Para recibir el cilindro gratuito solo es necesario cumplir con un requisito: Pertenecer al 80% más vulnerable en el Registro Social de Hogares (RSH).





Para saber si recibes el beneficio debes conocer el nivel socioeconómico al perteneces según la clasificación del RSH.

Actualiza tu Registro Social de Hogares

Para actualizar tu Registro Social de Hogares (RSH) debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa al sitio web del Registro Social de Hogares en www.registrosocial.gob.cl o haciendo clic aquí

o haciendo clic En el banner principal dar clic a “Ir a mi registro”

Se desplegará una pestaña en la Ventanilla Única Social en la que te dará la opción de crear o actualizar tu registro a la que debes ingresar con tu RUT y ClaveÚnica

en la que te dará la opción de crear o actualizar tu registro a la que debes Una vez dentro, debes seleccionar los datos a modificar en el formulario correspondiente

Revisa si obtienes el balón de gas gratis

Para recibir el balón de gas gratis no es necesario postular, ya que se entrega de forma automática al 80% de la población más vulnerable.

Puedes conocer el tramo en el que te encuentras según el RSH revisando tus datos el Registro Social de Hogares. Si cumples con la calificación socioeconómica solicitada podrás acceder al beneficio.

Puedes conocer en detalle tu clasificación haciendo clic en la siguiente imagen: