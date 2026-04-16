La solicitud de ingreso para el RSH la puede realizar cualquier persona mayor de 18 años. Aquí dejamos 4 bonos que entrega el Estado para el 40% más vulnerable de la población.

Los ciudadanos que formen parte del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) pueden acceder a diversos bonos y beneficios que el Estado entrega para mejorar su calidad de vida.

Dicho registro es un sistema de información que apoya los procesos de selección de beneficiarios y la solicitud de ingreso la puede realizar cualquier persona mayor de 18 años en el municipio correspondiente o a través del sitio web.

Subsidio al Empleo Joven (SEJ)

Este beneficio es otorgado tanto a trabajadores dependientes como independientes que cumplan algunos requisitos, pertenezcan al 40% de menores ingresos y el dinero puede ser pagado mensualmente o en un único pago.

El pago está a cargo del SENCE se lleva a cabo el último día hábil de cada mes. El monto dependerá de tu renta y modalidad de pago, pues se calcula según las rentas brutas mensuales que recibiste, con un desfase de tres meses.

Debido a la entrada en vigencia de la nueva Ley del Subsidio Unificado de Empleo (SUE), ya no se reciben nuevas postulaciones al Subsidio al Empleo Joven (SEJ). Próximamente se informarán los detalles del nuevo beneficio.





Subsidio Familiar y Familiar Automático

El primero, el Subsidio Familiar, está destinado a las familias que están dentro del 40% más vulnerable y que no pueden mantener a sus cargas familiares. Este aporte es de $21.243 mensuales por carga familiar y $42.486 para las personas con discapacidad.

El segundo, el Subsidio Familiar Automático, se entrega sin necesidad de postulación y está destinado a niños, niñas y adolescentes en hogares que pertenecen al 40% más vulnerable del RSH.

Bono al Trabajo de la Mujer

La próxima semana se paga una nueva cuota del Bono al Trabajo de la Mujer, un beneficio monetario que entrega el Sence. Si eres beneficiaria, recibirás $44.157 de manera mensual, hasta alcanzar el monto total de $678.028.

Debido a la nueva ley del Subsidio Unificado al Empleo (SUE), la cual reemplazará gradualmente este y otros beneficios, el Sence dejó de recibir nuevas postulaciones.

Las mujeres trabajadoras que ya reciben el bono, se les seguirá pagando en base al calendario establecido, hasta completar el monto total antes mencionado.





Subsidio DS1

Este beneficio, que está dirigido a familias que no son dueñas de una vivienda y tienen capacidad de ahorro, les permite adquirir una casa o departamento.

La propiedad puede ser nueva o usada, con valor máximo de hasta 1.100 UF ($43.000.000 aprox.), y se debe acreditar un ahorro mínimo de 30 UF.

En el caso de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Aysén y Magallanes, y las provincias de Chiloé y Palena y las comunas de Isla de Pascua y Juan Fernández, el precio de la vivienda no debe superar las 1.200 UF.

¿Cómo saber a qué tramo pertenezco?

Puedes consultar tu clasificación socioeconómica en Registro Social de Hogares directamente en la plataforma del gobierno Ventanilla Única.

Primero debes entrar al portal, luego iniciar sesión con tu Clave Única y, finalmente, revisar el porcentaje de vulnerabilidad asignado a tu hogar en el apartado “Ir a mi registro”.