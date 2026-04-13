Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa la fecha de pago de abril y si recibes los $678.028

Se acerca el próximo pago mensual del aporte monetario entregado por el Sence. Descubre cuándo podrán recibirlo las mujeres trabajadoras beneficiarias.

En abril se paga una nueva cuota del Bono al Trabajo de la Mujer, un beneficio monetario que entrega el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

Conoce acá en qué fecha podrás recibir este apoyo estatal cuyo objetivo es mejorar el ingreso de mujeres trabajadoras.

¿Cuándo se paga el Bono al Trabajo de la Mujer?

El aporte monetario del Bono al Trabajo de la Mujer correspondiente a este mes, se pagará el próximo jueves 20 de abril.

Si eres beneficiaria, recibirás $44.157 de manera mensual, hasta alcanzar el monto total de $678.028.





¿Quiénes reciben el Bono al Trabajo de la Mujer?

Las mujeres que reciben el bono deben contar con los siguientes requisitos:

Ser mujer de entre 25 y 59 años con 11 meses

con 11 meses Trabajar de manera dependiente o independiente

de manera dependiente o independiente Pertenecer al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH)

¿Cómo postular al beneficio?

Debido a la nueva ley del Subsidio Unificado al Empleo (SUE), la cual reemplazará gradualmente este y otros beneficios, el Sence dejó de recibir nuevas postulaciones.

Las mujeres trabajadoras que ya reciben el bono, se les seguirá pagando en base al calendario establecido, hasta completar el monto total de $678.028.