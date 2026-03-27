El sitio web del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) informó que el beneficio no seguirá recibiendo postulaciones.

El Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) dejó de recibir nuevas postulaciones, generando dudas entre las potenciales beneficiarias.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Desarrollo Social, lo anterior se debe a la futura entrada en vigencia de la nueva ley del Subsidio Unificado al Empleo (SUE), la cual reemplazará gradualmente este beneficio.



Asimismo, tras la aprobación del proyecto de Ley, el SUE unificará los beneficios:

Empleo Joven

Bono al Trabajo de la Mujer

Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes

Pese al cierre de las postulaciones, los pagos para quienes ya son beneficiarias continúan en base al calendario establecido.

¿Y desde cuándo comenzará a regir?

Si bien aún el nuevo beneficio no entra en marcha porque no ha sido publicado en el Diario Oficial, el proyecto ya fue despachado por el Congreso.

Es por esto que el Bono al Trabajo de la Mujer desde ya no acepta más postulaciones.





Bono al Trabajo de la Mujer 2026: Este es el monto para marzo

Para el mes de marzo, el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) considera un aporte monetario de $44.157 en marzo y en los siguientes meses, alcanzando así un monto total de $678.028 en 12 meses.

Cabe precisar que es fundamental no registrar retrasos en el pago de tus cotizaciones previsionales y de salud.