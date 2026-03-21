Bono al Trabajo de la Mujer 2026: Revisa la fecha de pago de marzo y si eres beneficiaria

El Bono al Trabajo de la Mujer es una de las ayudas económicas que entrega el Estado de forma mensual o anual a mujeres trabajadoras que pertenezcan al 40% más vulnerable del RSH y cumplan otros requisitos estipulados.

El Bono al Trabajo de la Mujer es un aporte económico que entrega el Estado de forma mensual o anual a las mujeres trabajadoras que se encuentren en los tramos más vulnerables según el Registro Social de Hogares (RSH).

De acuerdo al calendario establecido para el 2026, el próximo martes 31 de marzo se realizará el tercer pago del año a quienes cumplan con los requisitos establecidos.

Es por eso que a continuación te detallamos cómo saber si recibes el Bono al Trabajo de la Mujer y cuánto es el monto al que podrías acceder.





Bono al Trabajo de la Mujer: Requisitos para recibir el beneficio

Para acceder al Bono al Trabajo de la Mujer debes cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 25 y 59 años de edad.

Pertenecer al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares.

Ser mujer y estar trabajando de forma dependiente o independiente.

No registrar solicitudes pendientes como el Subsidio al Empleo Joven.

Cabe precisar que, si trabajas de manera independiente, deberás acreditar rentas para el año en que solicitas el bono. Asimismo, es fundamental no registrar retrasos en el pago de tus cotizaciones previsionales y de salud.

Bono al Trabajo de la Mujer: Este es el monto para el 2026

El apoyo estatal considera un aporte monetario de $44.157 en marzo y en los siguientes meses, alcanzando así un monto anual de $678.028.

Para saber si puedes ser beneficiaria del BTM, puedes consultar ingresando tu RUT en el sitio web del Sence o haz click en la siguiente imagen.