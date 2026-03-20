Bono por Formalización del Trabajo: Revisa con tu RUT si recibes este beneficio que entrega hasta $300 mil

Cabe señalar que cada integrante de la familia que cumpla los requisitos puede recibir este bono, que contempla un pago máximo de $302.505 (valor 2026).

El Bono por Formalización del Trabajo es un beneficio monetario no postulable que se entrega por una sola vez.

A este bono se puede acceder si eres una persona usuaria o integrante de una familia usuaria del Subsistema Seguridades y Oportunidades, que se encuentre activa en su proceso de Acompañamiento Sociolaboral (ASL), de los programas Familias, Abriendo Caminos o Calle.

Cabe señalar que cada integrante de la familia que cumpla los requisitos puede recibir este bono, que contempla un pago máximo de $302.505 (valor 2026), que se reajusta en febrero de cada año según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).





¿Cuáles son los requisitos para acceder al Bono por Formalización del Trabajo?

Ser mayor de 18 años e incorporarte por primera vez a un trabajo formal.

Registrar, a lo menos, cuatro cotizaciones continuas para salud y pensiones, o para el seguro de cesantía, declaradas y pagadas dentro del período de participación efectiva en el Acompañamiento Sociolaboral.

¿Cómo se puede recibir el pago de tu bono?

El pago se realiza a través de la CuentaRUT del BancoEstado. Si no tienes esta cuenta, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia te abrirá una CuentaRUT en BancoEstado, sin costos para ti.

En este caso, deberás acercarte a la sucursal del banco más cercana a tu domicilio, activar tu cuenta y retirar tu tarjeta, para hacer efectivo el cobro (este trámite se realiza solo una vez, cuando se abre la cuenta).

Revisa con tu RUT si recibes el Bono por Formalización del Trabajo

Para saber si eres beneficiario del Bono por Formalización del Trabajo, debes acceder con tu RUT al sitio web de ChileAtiende e ingresar los datos solicitados.

Otra alternativa es hacer clic en la imagen a continuación para ser redirigido al mencionado sitio y revisar si obtienes el monto.