Segunda cuota del Bono Logro Escolar: Revelan cuándo transferirán el nuevo pago del beneficio

Conoce cuándo se transfiere la segunda cuota del beneficio que busca reconocer la excelencia académica de jóvenes pertenecientes a los grupos familiares más vulnerables de la población.

Para mediados de año está programado el segundo pago del Bono Logro Escolar, un reconocimiento que el Estado entrega al 30% de los alumnos más vulnerables del país y a sus padres por “su esfuerzo y dedicación en los estudios”.

Los montos del beneficio varían según el rendimiento académico y para este año fueron reajustados según la inflación. Para acceder a estos no es necesario postular, sin embargo, se requiere que los alumnos cumplan con una serie de condiciones.

Segundo pago del Bono Logro Escolar: Cuándo se paga

La plataforma Comunidad Escolar, del Ministerio de Educación, informó que el beneficio considera un pago total de $89.164 por hijos que será pagado en dos cuotas de $44.582, la primera de ellas será en marzo.

Pago de la segunda cuota del Bono Logro Escolar : Está programada para junio de 2026.



Además, vale recordar que existe una Bonificación Adicional de $36.427 por hijo, para aquellos trabajadores cuya remuneración líquida mensual no supere los $1.025.622 en marzo de 2025.





¿Quiénes reciben el Bono Logro Escolar 2026?

Estudiantes de hasta 24 años que cumplan todos estos requisitos:

Pertenecer al 30% más vulnerable de la población , según el Registro Social de Hogares, al 31 de marzo del año inmediatamente anterior a aquel en que se pague el bono. Cursar entre 5º básico y 4º medio , durante el año inmediatamente anterior. Estar en el 30% de mejor rendimiento académico de tu promoción o grupo de egreso durante el año anterior.



¿Cómo saber si me corresponde el bono?

A continuación puedes consultar si recibirás el Bono Logro Escolar gracias a la plataforma del Ministerio de Desarrollo Social. Para acceder, haz clic aquí o pincha la imagen de abajo: