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Segunda cuota del Bono Logro Escolar: Revelan cuándo transferirán el nuevo pago del beneficio

Conoce cuándo se transfiere la segunda cuota del beneficio que busca reconocer la excelencia académica de jóvenes pertenecientes a los grupos familiares más vulnerables de la población.

Sebastian Leyton
Por Sebastian Leyton

Periodista Digital

Para mediados de año está programado el segundo pago del Bono Logro Escolar, un reconocimiento que el Estado entrega al 30% de los alumnos más vulnerables del país y a sus padres por “su esfuerzo y dedicación en los estudios”.

Los montos del beneficio varían según el rendimiento académico y para este año fueron reajustados según la inflación. Para acceder a estos no es necesario postular, sin embargo, se requiere que los alumnos cumplan con una serie de condiciones.

Segundo pago del Bono Logro Escolar: Cuándo se paga

La plataforma Comunidad Escolar, del Ministerio de Educación, informó que el beneficio considera un pago total de $89.164 por hijos que será pagado en dos cuotas de $44.582, la primera de ellas será en marzo.

    • Pago de la segunda cuota del Bono Logro Escolar: Está programada para junio de 2026.

Además, vale recordar que existe una Bonificación Adicional de $36.427 por hijo, para aquellos trabajadores cuya remuneración líquida mensual no supere los $1.025.622 en marzo de 2025.

¿Quiénes reciben el Bono Logro Escolar 2026?

Estudiantes de hasta 24 años que cumplan todos estos requisitos:

    • Pertenecer al 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares, al 31 de marzo del año inmediatamente anterior a aquel en que se pague el bono.
    • Cursar entre 5º básico y 4º medio, durante el año inmediatamente anterior.
    • Estar en el 30% de mejor rendimiento académico de tu promoción o grupo de egreso durante el año anterior.

¿Cómo saber si me corresponde el bono?

A continuación puedes consultar si recibirás el Bono Logro Escolar gracias a la plataforma del Ministerio de Desarrollo Social. Para acceder, haz clic aquí o pincha la imagen de abajo:

 

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