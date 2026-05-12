12/ 05/ 2026 22:55

Robots que venden comida y aprenden artes marciales: Un viaje a una China invadida por la tecnología

China será la anfitriona del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, Apec 2026 los próximos 18 y 19 de noviembre. CHV Noticias viajó a varias ciudades del país y entre ellas, a Shenzhen que será la sede de este encuentro mundial y nos sorprendimos con robots que ya son parte del día a día. Venden cabritas, aprenden artes marciales, y los taxis voladores sin chofer, están en la última etapa para ser autorizados con vuelos comerciales. Invadidos por la tecnología, pero conservando su cultura milenaria. Este es el viaje que realizó la periodista Ivonne Bastías por una de las economías más grandes del mundo.