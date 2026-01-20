Mujeres reciben hasta $44 mil sin postular: Quiénes obtienen el Bono al Trabajo de la Mujer en 2026 - Chilevisión

Mujeres trabajadoras de entre 25 y 59 años podrán comenzar muy pronto a cobrar el beneficio, sin necesidad de postulación previa. Consulta aquí si cumples con los requisitos.

El Bono al Trabajo de la Mujer comenzará pronto con el pago correspondiente a enero de 2026, beneficiando a las mujeres que pertenecen al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Este aporte económico no requiere postulación y es entregado por Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) para incentivar la participación femenina en el mercado laboral.

Pueden acceder al bono las mujeres de entre 25 y 59 años (con 11 meses), cuya renta anual cumpla con ciertos requisitos.

¿Quiénes reciben el Bono al Trabajo de la Mujer 2026?

Para acceder al Bono al Trabajo de la Mujer, debes cumplir los siguientes requisitos:

Ser mujer y estar trabajando de forma dependiente o independiente.

de forma dependiente o independiente. Tener entre 25 y 59 años con 11 meses de edad.

con 11 meses de edad. Pertenecer al 40% de la población más vulnerable del país, según el Registro Social de Hogares (RSH).

del país, según el Registro Social de Hogares (RSH). Junto con lo anterior, debes cumplir alguno de estos dos criterios : Si quieres recibir el pago anual, debes percibir una renta bruta anual inferior a $7.948.180. En cambio, si quieres recibir el pago mensual, debes percibir una renta bruta mensual inferior a $662.348.

: Si quieres recibir el pago anual, debes percibir una renta bruta anual inferior a $7.948.180. En cambio, si quieres recibir el pago mensual, debes percibir una renta bruta mensual inferior a $662.348. Adicionalmente, si eres trabajadora independiente, deberás acreditar rentas para el año calendario en que solicitas el bono y deberás estar al día en el pago de tus cotizaciones previsionales y de salud.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Monto y calendario de pagos del BTM

El monto mensual del Bono al Trabajo de la Mujer puede alcanzar hasta los $44.157 pesos y los pagos mensuales correspondiente se realizan en el último día hábil del mes.

En este caso, el pago de este mes se hará efectivo desde el viernes 30 de enero, considerando la renta de octubre. De ahí en adelante el calendario de pago quedará de la siguiente manera:

Viernes 30 de enero: renta octubre 2025

Viernes 27 de febrero: renta noviembre 2025

Martes 31 de marzo: renta diciembre 2025

Jueves 30 de abril: renta enero 2026

Viernes 29 de mayo: renta febrero 2026

Martes 30 de junio: renta marzo 2026

Viernes 31 de julio: renta abril 2026

Lunes 31 de agosto: renta mayo 2026

Miércoles 30 de septiembre: renta junio 2026

Viernes 30 de octubre: renta julio 2026

Lunes 30 de noviembre: renta agosto 2026

Miércoles 30 de diciembre: renta septiembre 2026

Revisa con tu RUT si te corresponde el beneficio

Para conocer si eres beneficiaria del Bono al Trabajo de la Mujer en enero de 2026 debes realizar lo siguiente: