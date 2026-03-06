Estado deberá pagar $30 millones a joven que fue detenido por error en Antofagasta: Tiene el mismo nombre del verdadero agresor - Chilevisión

El joven no tiene antecedentes penales, pero tiene exactamente el mismo nombre que una persona con orden de detención vigente por violencia intrafamiliar (VIF) en Cañate.

Este jueves, el Primer Juzgado Civil de Antofagasta condenó al Estado a pagar una indemnización de $30 millones de pesos a un joven estudiante de gastronomía que fue detenido arbitrariamente tras ser confundido con una persona con orden de detención pendiente.

El Tribunal determinó que Carabineros no utilizó las herramientas de identificación como el "cross match", lo que pudo haber evitado una privación de libertad arbitraria, dado que en el país existen 18 personas con los mismos nombres y apellidos de la víctima.

Los antecedentes del fallo

El joven fue detenido delante de sus compañeros de universidad y se le confundió con una persona que tiene exactamente su mismo nombre, pero que cuenta con una orden de detención vigente por violencia intrafamiliar (VIF) en la ciudad de Cañete, región del Biobío.

La víctima no contaba con antecedentes penales, y en el fallo, el magistrado Arturo Iribarren Pérez catalogó el actuar de los funcionarios policiales como un "grosero descuido", generando una detención arbitraria.

"Se enmarca en una manifiesta falta de servicio por parte de funcionarios públicos que forman parte de un órgano de seguridad nacional, principalmente por haber prestado un servicio deficiente, en los deberes y obligaciones que le impone el ordenamiento jurídico en ejercicio de sus facultades autónomas”, detalla el fallo.

El joven estuvo detenido en un calabozo durante tres días y fracción, por lo que, finalmente, se acogió parcialmente la demanda, ordenando al Estado de Chile el pago de una indemnización de perjuicios por daño moral equivalente a $30 millones de pesos.