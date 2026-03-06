 Hombre fue detenido tras disparar a sus exsuegros en Pedro Aguirre Cerda: La mujer está en riesgo vital - Chilevisión
Minuto a minuto
Estado deberá pagar $30 millones a joven que fue detenido por error en Antofagasta: Tiene el mismo nombre del verdadero agresor Estaba en Argentina: Concretan extradición a hijo del “Guatón Mutema” y fue imputado por secuestro Insólito registro: Hombre lanzó petardo a niños que jugaban en una plaza en Maipú Tres abogados y un funcionario judicial fueron detenidos por presunta corrupción en la Fiscalía de Los Ángeles José Antonio Kast defendió proyecto de ley de conmutación de penas: “Nadie merece morir en la cárcel”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
06/03/2026 07:47

Hombre fue detenido tras disparar a sus exsuegros en Pedro Aguirre Cerda: La mujer está en riesgo vital

Cerca de la medianoche de este viernes, un matrimonio fue baleado por su exyerno en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. El individuo acudió al domicilio de su expareja y habría estado agrediéndola verbalmente, por lo que la joven llamó a personal policial y a sus padres. Cuando ellos arribaron, el hombre ya se había ido a su casa, por lo que el matrimonio fue a buscarlo a su domicilio para encararlo. En ese momento, el padre del detenido habría disparado al aire, mientras que su hijo lo hizo directamente hacia el matrimonio, impactándolos en el tórax y en la zona cervical. La madre fue trasladada al Hospital Barros Luco, donde fue estabilizada, pero se encuentra en riesgo vital.

Lo más visto

VIDEO | Pdte. Boric protagonizó hilarante momento con su hija en inauguración de nueva Plaza Baquedano

A pocos días de terminar su administración, el mandatario llegó hasta la renovada plaza acompañado por su pequeña hija Violeta. Frente a los medios, ambos vivieron un tierno momento.

05/03/2026

Detienen a capitán y sargento primero por muerte de cabo Carlos Palacios en Punta Arenas

Los detenidos estarían relacionados con las instrucciones que se dieron en la actividad en la que murió el uniformado, luego de que se le perdiera el rastro en el sector de La Laguna.

05/03/2026

“Me confirmó y no fue”: Otakin expone a famosos que no asistieron a su matrimonio pese a invitación

El creador de contenido se desilusionó con algunas las amistades que ni siquiera le avisaron que no llegarían a su matrimonio.

05/03/2026

“Estaba con una...”: Ignacia Michelson lanzó dura acusación contra Pedro Vidal tras polémica con Nicole Block

Luego de que el doctor Pedro Vidal asegurara que se encontraba hace mucho tiempo soltero antes de conocer a Nicole, Ignacia aseguró saber por qué terminó su última relación amorosa.

05/03/2026
Publicidad