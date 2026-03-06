Hombre fue detenido tras disparar a sus exsuegros en Pedro Aguirre Cerda: La mujer está en riesgo vital - Chilevisión

Cerca de la medianoche de este viernes, un matrimonio fue baleado por su exyerno en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. El individuo acudió al domicilio de su expareja y habría estado agrediéndola verbalmente, por lo que la joven llamó a personal policial y a sus padres. Cuando ellos arribaron, el hombre ya se había ido a su casa, por lo que el matrimonio fue a buscarlo a su domicilio para encararlo. En ese momento, el padre del detenido habría disparado al aire, mientras que su hijo lo hizo directamente hacia el matrimonio, impactándolos en el tórax y en la zona cervical. La madre fue trasladada al Hospital Barros Luco, donde fue estabilizada, pero se encuentra en riesgo vital.