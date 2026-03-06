 Muerte de cabo en Punta Arenas: Ejército confirmó que actividad "no estuvo autorizada" por la Brigada - Chilevisión
06/03/2026 18:00

Muerte de cabo en Punta Arenas: Ejército confirmó que actividad "no estuvo autorizada" por la Brigada

"La institución se encuentra comprometida con el pronto esclarecimiento de este lamentable suceso y colaborando de manera activa con las autoridades competentes", dijeron en un comunicado.

Publicado por CHV Noticias

A través de un nuevo comunicado, el Ejército de Chile entregó una nueva aclaración sobre la muerte del cabo Carlos Palacios Muñoz durante un ejercicio en Punta Arenas, en la región de Magallantes y Antártica Chilena.

El hecho, vale recordar, ocurrió este miércoles en el sector de La Laguna, lugar donde el funcionario se habría involucrado en un "incidente", según declaró la institución castrense.

En esa línea informaron que su deceso, de acuerdo con los antecedentes recopilados, estaría enmarcado "en actividades de preparación para postular a un curso de combate" de las Fuerzas Armadas.

Este viernes, en tanto, emitieron una nueva misiva para aclarar un aspecto del episodio, ya que informaron que "esta actividad no estuvo autorizada por los mandos de la 4ta Brigada".

Razón por la cual, agregaron, se está realizando una "Investigación Sumaria Administrativa tendiente a esclarecer las circunstancias" en que se produjeron los hechos.

“La Institución se encuentra comprometida con el pronto esclarecimiento de este lamentable suceso y colaborando de manera activa con las autoridades competentes, para establecer las responsabilidades y medidas disciplinarias que correspondan”, concluyeron. 

SML confirmó causa de muerte

El Servicio Médico Legal también se pronunció este viernes sobre la muerte del cabo del Ejército de 27 años, al dar a conocer la causa de su deceso en medio del ejercicio no autorizado.

Según el doctor René Castro, director del Servicio Médico Legal de la zona, el joven murió a causa de una asfixia por sumersión. "La causa de muerte se confirma, la que se había anunciado anteriormente; en este caso es asfixia por sumersión", dijo a TVN Red Austral.

Este resultado fue arrojado luego de un protocolo especial de autopsia, indicó el medio antes citado. Tras esto, el cuerpo del joven ya está en condiciones de ser entregado a sus familiares.

