“Y de Yamila he...”: Américo rompió el silencio y lanzó potentes comentarios tras denuncia por VIF - Chilevisión

06/03/2026 13:42

“Y de Yamila he...”: Américo rompió el silencio y lanzó potentes comentarios tras denuncia por VIF

El cantante tropical publicó un video en sus redes sociales donde insinúa que contará los detalles del quiebre con Yamila a través de sus nuevos proyectos musicales.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes, Américo causó revuelo en redes sociales tras contestar un comentario donde una seguidora hace alusión a la denuncia por violencia intrafamiliar que interpuso Yamila Reyna en contra del cantante.

El artista tropical publicó un video en su cuenta de Instagram, donde relata que escribió canciones en las que insinúa que contará lo sucedido tras el quiebre con Yamila.

¿Qué dijo Américo?

"Necesitaba escribir todos mis sentimientos en una o varias canciones; dicen que es la mejor forma de canalizar y sacarse todo el dolor que uno lleva adentro", escribió Américo.

En esa misma línea, preguntó: "¿Quieren escuchar todo? ¿Quieren saber todo? Porque yo lo haré a mi estilo. Con música", lo que generó una serie de comentarios en la publicación.

Al respecto, una internauta escribió: "Amo, y puedo separar al artista del hombre, pero a las mujeres no se les pega", a lo que el cantante contestó: "Opino lo mismo".

Por otra parte, otra persona mencionó: "Me banco al artistazo, mas no así tu versión machista", y Américo escribió: "Solo conoces al artista y no existe una versión machista. Cariños".

Sin embargo, la respuesta más dura fue para una mujer que comentó: "No, Americo, ya aburres. Quizás qué dirás ahora de las mujeres. Ya deja a tu exmujer en paz", lo que causó la furia del artista tropical.

"Soy el único que nada ha dicho. He estado totalmente callado, rindiendo los honores a una historia que para mí fue muy real. De las mujeres no he dicho nada malo jamás", aseguró Américo.

Finalmente, el cantante arremetió: "Tú, que te crees cualquier edición barata, y de Yamila he guardado absoluto silencio y así seguirá siendo. Saludos", cerró.

Revisa las publicaciones de Instagram:

