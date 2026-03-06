“Hoy salió el sol”: Javiera Contador actualizó su estado de salud tras cirugía por cáncer de tiroides - Chilevisión

La actriz fue operada este jueves para extirpar un tumor cancerígeno, seis semanas después de haber comunicado su diagnóstico en redes sociales.

Javiera Contador actualizó su estado de salud tras haber sido operada para extirpar un tumor cancerígeno este jueves por cáncer de tiroires.

A través de sus redes sociales, la actriz celebró el éxito de su cirugía: "Hoy en la mañana salió el sol y en todos los sentidos. Ya no hay tumor. Fue largo porque era grande y los doctores tuvieron que trabajar mucho".

"No tengo palabras para agradecer tanto cariño. Gracias por el amor, las oraciones, los buenos deseos y la buena energía. Prometo intentar compensarlo con dedicación, trabajo, humor y amor", se dirigió a sus seguidores.

"Qué alegría que todo salió bien" y "qué buena noticia" fueron los comentarios que más se repitieron entre los usuarios, en respuesta a la noticia de Contador.

La primera actualización de la cirugía de Javiera Contador

Diego Rougier, director de cine y televisión, fue el primero en notificar el estado de salud de Contador, a través de un video en el que se le ve recién despertada en la camilla.

"Estoy dormida, supongo que estuvo bien, no sé. No tengo recuerdos de haber soñado… pero salimos", expresó la actriz.

Por su parte, Rougier dejó un mensaje de agradecimiento por el apoyo recibido: "Gracias todos por el cariño y la preocupación, estamos bien, salimos. Javi con un poco de sueño tal vez".

El diagnóstico de Javiera Contador

Javiera Contador comunicó el 22 de enero que se sometería a una cirugía tras haber sido diagnosticada con cáncer de tiroides.

Seis semanas después, minutos antes de ser operada, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje anunciando que "llegó el día, en un rato entro a pabellón. Ya me pusieron las pantys sexies antitrombosis".

"Se va el tumor (grande igual) y con eso ojalá que también se vaya el cáncer de tiroides. Gracias por la buena energía, los buenos deseos, los datos, y todo el amor. Que se les multiplique. Nos vemos pronto", agregó.