“Estaba con una...”: Ignacia Michelson lanzó dura acusación contra Pedro Vidal tras polémica con Nicole Block - Chilevisión

Luego de que el doctor Pedro Vidal asegurara que se encontraba hace mucho tiempo soltero antes de conocer a Nicole, Ignacia aseguró saber por qué terminó su última relación amorosa.

Este jueves, Ignacia Michelson se refirió a la polémica entre Nicole Block y el cirujano plástico, Pedro Vidal, y reveló las supuestas razones por las cuales el doctor llevaba tiempo soltero.

Nicole acusó a Vidal de haber traspasado límites entre médico y paciente y este último confirmó que mantuvo encuentros sexuales con ella. Además, la influencer asegura que le envió fotografías de pacientes siendo intervenidos quirúrgicamente.

¿Qué dijo Ignacia Michelson sobre el doctor Vidal?

El portal de farándula "Copuchas Chilensis", quienes fueron los que publicaron el audio del doctor Vidal confirmando los encuentros sexuales con Nicole, compartió un comentario de Ignacia.

En él, la influencer defiende a Nicole y responde al comentario de un usuario que menciona: "Esta tipa raya la papa con cuática".

Al respecto, Michelson contestó: "Todas criticando y si supieran el historial del doctor. Para que sepan, él terminó con su mujer porque estaba con una paciente. Es algo que hace siempre".

Esto, en alusión a las declaraciones de Pedro cuando estalló la polémica, donde expresó en un audio: "Llevo mucho tiempo en soledad y de puro leso, o quizás ingenuo, caí en su trampa y no tiene más importancia que eso".

Cabe destacar que el doctor Pedro Vidal no se ha referido a las declaraciones de Ignacia; sin embargo, su círculo cercano declaró a LUN que él mantuvo una relación amorosa "formal" con Nicole, la cual habría durado más de un año.

