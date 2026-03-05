 “Estaba con una...”: Ignacia Michelson lanzó dura acusación contra Pedro Vidal tras polémica con Nicole Block - Chilevisión
Minuto a minuto
Controversia por viaje de Kast a cumbre en EEUU: Está en duda reunión con Trump Proyecto beneficiaría a reos de Punta Peuco: ¿En qué consiste la ley de conmutación de penas? Revelan videos inéditos previos a tragedia de Renca: Confirmarían que camión iba a exceso de velocidad Reconocida académica Paulina Astroza de la UdeC se encuentra en la UCI tras grave atropello en Concepción Revelan detalles del momento en que murió suboficial en Punta Arenas: Preparaba curso de combate
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
05/03/2026 12:13

“Estaba con una...”: Ignacia Michelson lanzó dura acusación contra Pedro Vidal tras polémica con Nicole Block

Luego de que el doctor Pedro Vidal asegurara que se encontraba hace mucho tiempo soltero antes de conocer a Nicole, Ignacia aseguró saber por qué terminó su última relación amorosa.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves, Ignacia Michelson se refirió a la polémica entre Nicole Block y el cirujano plástico, Pedro Vidal, y reveló las supuestas razones por las cuales el doctor llevaba tiempo soltero.

Nicole acusó a Vidal de haber traspasado límites entre médico y paciente y este último confirmó que mantuvo encuentros sexuales con ella. Además, la influencer asegura que le envió fotografías de pacientes siendo intervenidos quirúrgicamente.

¿Qué dijo Ignacia Michelson sobre el doctor Vidal?

El portal de farándula "Copuchas Chilensis", quienes fueron los que publicaron el audio del doctor Vidal confirmando los encuentros sexuales con Nicole, compartió un comentario de Ignacia.

En él, la influencer defiende a Nicole y responde al comentario de un usuario que menciona: "Esta tipa raya la papa con cuática".

Al respecto, Michelson contestó: "Todas criticando y si supieran el historial del doctor. Para que sepan, él terminó con su mujer porque estaba con una paciente. Es algo que hace siempre".

Esto, en alusión a las declaraciones de Pedro cuando estalló la polémica, donde expresó en un audio: "Llevo mucho tiempo en soledad y de puro leso, o quizás ingenuo, caí en su trampa y no tiene más importancia que eso".

Cabe destacar que el doctor Pedro Vidal no se ha referido a las declaraciones de Ignacia; sin embargo, su círculo cercano declaró a LUN que él mantuvo una relación amorosa "formal" con Nicole, la cual habría durado más de un año.

Revisa la publicación de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Tras alza del precio de la bencina: Conoce el mapa online con las bencineras más baratas

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Pdte. Boric protagonizó hilarante momento con su hija en inauguración de nueva Plaza Baquedano

A pocos días de terminar su administración, el mandatario llegó hasta la renovada plaza acompañado por su pequeña hija Violeta. Frente a los medios, ambos vivieron un tierno momento.

05/03/2026

Detienen a capitán y sargento primero por muerte de cabo Carlos Palacios en Punta Arenas

Los detenidos estarían relacionados con las instrucciones que se dieron en la actividad en la que murió el uniformado, luego de que se le perdiera el rastro en el sector de La Laguna.

05/03/2026

“Me confirmó y no fue”: Otakin expone a famosos que no asistieron a su matrimonio pese a invitación

El creador de contenido se desilusionó con algunas las amistades que ni siquiera le avisaron que no llegarían a su matrimonio.

05/03/2026

“Estaba con una...”: Ignacia Michelson lanzó dura acusación contra Pedro Vidal tras polémica con Nicole Block

Luego de que el doctor Pedro Vidal asegurara que se encontraba hace mucho tiempo soltero antes de conocer a Nicole, Ignacia aseguró saber por qué terminó su última relación amorosa.

05/03/2026