Diputada Javiera Morales (FA) reveló diagnóstico de cáncer: “Todavía estoy a tiempo” - Chilevisión

La parlamentaria compartió un sincero video en sus redes sociales, donde detalló su estado de salud y lo que pasará con sus actividades.

La diputada Javiera Morales, del Frente Amplio, reveló en su cuenta de Instagram que fue diagnosticada con cáncer de mamas, lo que le impedirá continuar con sus actividades parlamentarias producto de su terapia.

A través de un video, Javiera indicó que "lamentablemente hace dos semanas me diagnosticaron cáncer de mamas triple negativo, por lo tanto, he tenido que empezar una terapia de manera muy urgente".

La parlamentaria por la región de Magallanes explicó que por el momento tendrá que dar prioridad a su salud y que eso la mantendrá "fuera unos meses de mi actividad como parlamentaria".

"Estoy esperanzada"

A pesar de su diagnóstico, Morales aseguró mantener una actitud positiva. "Estoy entera, estoy parada, estoy esperanzada, porque esto llegó en un momento en que todavía estoy a tiempo".

"Gracias a la terapia y a nuestro sistema de salud, es muy probable que salga adelante, y así lo creo, y así tengo todas las energías puestas", agregó.

"Va a estar mi oficina en Punta Arenas y mi oficina en Puerto Natales, con ese equipo maravilloso atendiéndolos, y en la medida de mis posibilidades seguiré levantando la voz por nuestra región".

Por último la diputada se sinceró y admitió que "ha sido fuerte, no lo puedo negar, pero cuando supe que no estaba esparcido, la verdad es que respiré muy profundo. Yo amo la vida, me encanta mi vida, soy muy feliz y quiero seguir viviéndola".