Gritos, tormenta y presunta negligencia: Habla en exclusiva chileno sobreviviente en Torres del Painte - Chilevisión

Han pasado 10 días desde la tragedia en las Torres del Paine, donde cinco turistas extranjeros perdieron la vida. CHV Noticias conversó en exclusiva con uno de los chilenos sobrevivientes.

Angelo, quien prefirió resguardar su identidad, contó lo duro que fue enfrentarse al clima, el miedo que sintió en ese momento y también el completo abandono por parte de las empresas a cargo de los campamentos.

"Empiezan a gritar porque empieza la gente a caer. En un momento gritó alguien del lado derecho mío, me acuerdo que doy vuelta, miro y había una planicie grande de nieve. La persona cae y se va como un resbalín hacia abajo, debe haber sido como a unos 30 km por hora", recordó.

"Nos trató como que nosotros éramos débiles"

Según relató el sobreviviente, los pilló de sorpresa que el clima y la montaña les pondrían el camino aún más difícil, abriendo paso a lo más aterrador de la historia: "El piso se volvía hielo a pocos segundos, en pocos minutos y ahí empieza la gente a gritar porque empieza la gente a caer".

"Sigo bajando y en eso empieza a caer gente también de mi lado izquierdo. Una mujer que era australiana. Estaba mucha gente gritando o pidiendo ayuda, porque se caía y se quedaban ahí".

Asustados, heridos, con signos de hipotermia, Angelo junto a este grupo lograron llegar al campamento Los Perros, administrada por la empresa Vértice. Pensaban que ahí podrían recibir ayuda, pero no. Tal como si fuera el guión de una película, el drama continuaría.

"Llegamos los perros pidiendo ayuda y el administrador tenía una parada súper mala y nos trató super mal, nos trató como que nosotros éramos débiles y por eso no habíamos logrado pasar", relató Angelo.

Les ofrecieron un espacio pequeño que no tenía ni siquiera una estufa para secar la ropa mojada y peor aún: "Tuvimos que sacar nuestros propios botiquines para poder curar con suero y ponerle gasa en los dedos a los muchachos".

"Sí había una persona de Vertice que era el jefe de mantenimiento, que él prestó ayuda todo el rato, él fue uno de los primeros en subir a buscar a a las personas que quedaron arriba. Recuerdo también un comentario que hizo el jefe de Vértice, el administrador, que le dice a este chico que si él va a ayudar, él va a acusarlo de abandono de deberes", agregó.

CHV Noticias consultó a la empresa Vértice, pero optaron por no referirse a las denuncias por la investigación en curso. Aún hoy choqueado, Angelo relata esta historia. Un chileno que sobrevivió a la cara más temida de las Torres del Paine, pero también al abandono y a la indiferencia de quienes debían prestar ayuda.

Estuvo 20 minutos afirmado a una roca

Un grupo de excursionistas planteaba salir del campamento Los Perros y seguir completando el circuito o en torno desde el Paine. La caminata de 15 km hasta el siguiente campamento incluye la subida más exigente del sendero, el paso John Gardner.

A Angelo y a dos chilenos más, Rodrigo y Hugo, les habían dicho que las condiciones meteorológicas eran normales. Hoy Angelo, uno de los chilenos sobrevivientes, cuenta su versión de ese día.

"Entonces se tornó ya como una tormenta y empezó a pegar la nieve fuerte, hacía daño en la cara. Ahí es cuando con Rodrigo vimos una roca, nos aferramos a la roca y nos quedamos como unos 20 minutos porque no podíamos salir de ahí".

"Pensamos lo peor, probablemente que no había nada nada que hacer, porque no podíamos movernos para ningún lado. Seguimos subiendo y en eso que sigo subiendo con Rodrigo, nos damos cuenta que vienen de regreso".

"Donde la gente ya no siguió subiendo, llegó un punto del de la montaña donde se devolvieron, nos juntamos con ellos y ahí es donde nos dicen que es imposible subir", contó.