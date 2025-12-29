“Sacarte ese pijama de vieja”: Exponen potentes mensajes de Marcelo “Chino” Ríos a segundo romance - Chilevisión

El extenista habría estado con una mujer en Viña del Mar, en paralelo a su relación con Vanessa Bourgeois, y le envió potentes mensajes a través de Instagram.

Este domingo en el último capítulo de Primer Plano se dio a conocer que Marcelo “Chino” Ríos habría estado en dos relaciones paralelas con Vanessa Burgeois, su nueva pareja y Carla, una mujer a la que habría conocido hace ocho meses.

En esa misma línea, el motivo del viaje del extenista a Chile habría sido estar con sus hijas y juntarse con Carla "para finalmente ver cómo iba esa relación, si finalmente iban a seguir a distancia o comenzarían algo juntos, viviendo juntos", detalló Pablo Candia.

¿Qué dicen los mensajes de Chino Ríos a Carla?

Al respecto, Marcelo Ríos escribió una serie de comentarios en la cuenta de Instagram de Carla hace 13 semanas en una publicación que está visible para todo el público.

“Con todo respeto ¿Me dejarías besar esos hermosos labios?”.

¿Dónde vives? ¿Tu corazón está ocupado?

“Cosita más linda ¿Eres soltera, casada o viuda?”.

“Estás para comerte entera ¿Te imaginas? Quedaría la…".

“Entonces ven y termina lo que empezaste”.

¿Te da para la última? A mí sí, o si quieres dejarlo para más rato.

“Verdad que no te puedo comer. Perdón por el comentario tan desubicado. Y yo quiero otra cosa ¿Comerte, para qué?”.

“¿Hasta qué hora te espero? Me voy a vestir y me voy a ir. Tengo frío y sueño ¿Puedes venir a acostarte al lado mío y sacarte ese pijama de vieja?”.

“No aguanto más. Lo quiero ahora ¿Puedes despertar de una vez, niña?”.

Hace tres semanas le escribió: "Qué linda canción, pero esta mujer ya tiene dueño, así que están todos hasta el loli y, lamentablemente, no cualquier dueño". Una temática similar a la que utilizó con Borgeois, a quien también le escribió en su perfil que "tiene dueño".

"Me dicen que a ella (Carla) no le gusta esto de la fama, por eso tenía el perfil de Instagram cerrado y él le habría exigido a ella que abriera su Instagram para que la gente viera que estaba con ella", detalló Pablo Candia.

Además, no serían las únicas conquistas de Chino Ríos en paralelo: "Él me dijo que se conocían, que eran amigos, pero que él no tenía nada con ella, incluso él en ese momento tenía la intención de recuperar a Christin", reveló Cecilia Gutiérrez, quien se contactó con Ríos en septiembre de este año para preguntarle por Carla.

Christin Chelsea es la exnovia de Chino Ríos: "Y me dijo que, en esa época, él estaba casi seguro que iba a volver con Christin, que estaban pasando por un momento difícil, pero que iban a volver", concluyó.

Revive el capítulo de Primer Plano: