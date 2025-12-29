 “Sacarte ese pijama de vieja”: Exponen potentes mensajes de Marcelo “Chino” Ríos a segundo romance - Chilevisión
ChileVisión
29/12/2025 11:02

“Sacarte ese pijama de vieja”: Exponen potentes mensajes de Marcelo “Chino” Ríos a segundo romance

El extenista habría estado con una mujer en Viña del Mar, en paralelo a su relación con Vanessa Bourgeois, y le envió potentes mensajes a través de Instagram.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo en el último capítulo de Primer Plano se dio a conocer que Marcelo “Chino” Ríos habría estado en dos relaciones paralelas con Vanessa Burgeois, su nueva pareja y Carla, una mujer a la que habría conocido hace ocho meses.

En esa misma línea, el motivo del viaje del extenista a Chile habría sido estar con sus hijas y juntarse con Carla "para finalmente ver cómo iba esa relación, si finalmente iban a seguir a distancia o comenzarían algo juntos, viviendo juntos", detalló Pablo Candia.

¿Qué dicen los mensajes de Chino Ríos a Carla?

Al respecto, Marcelo Ríos escribió una serie de comentarios en la cuenta de Instagram de Carla hace 13 semanas en una publicación que está visible para todo el público.

  • “Con todo respeto ¿Me dejarías besar esos hermosos labios?”.
  • ¿Dónde vives? ¿Tu corazón está ocupado?
  • “Cosita más linda ¿Eres soltera, casada o viuda?”.
  • “Estás para comerte entera ¿Te imaginas? Quedaría la…".
  • “Entonces ven y termina lo que empezaste”.
  • ¿Te da para la última? A mí sí, o si quieres dejarlo para más rato.
  • “Verdad que no te puedo comer. Perdón por el comentario tan desubicado. Y yo quiero otra cosa ¿Comerte, para qué?”.
  • “¿Hasta qué hora te espero? Me voy a vestir y me voy a ir. Tengo frío y sueño ¿Puedes venir a acostarte al lado mío y sacarte ese pijama de vieja?”.
  • “No aguanto más. Lo quiero ahora ¿Puedes despertar de una vez, niña?”.

Hace tres semanas le escribió: "Qué linda canción, pero esta mujer ya tiene dueño, así que están todos hasta el loli y, lamentablemente, no cualquier dueño". Una temática similar a la que utilizó con Borgeois, a quien también le escribió en su perfil que "tiene dueño".

"Me dicen que a ella (Carla) no le gusta esto de la fama, por eso tenía el perfil de Instagram cerrado y él le habría exigido a ella que abriera su Instagram para que la gente viera que estaba con ella", detalló Pablo Candia.

Además, no serían las únicas conquistas de Chino Ríos en paralelo: "Él me dijo que se conocían, que eran amigos, pero que él no tenía nada con ella, incluso él en ese momento tenía la intención de recuperar a Christin", reveló Cecilia Gutiérrez, quien se contactó con Ríos en septiembre de este año para preguntarle por Carla.

Christin Chelsea es la exnovia de Chino Ríos: "Y me dijo que, en esa época, él estaba casi seguro que iba a volver con Christin, que estaban pasando por un momento difícil, pero que iban a volver", concluyó.

Revive el capítulo de Primer Plano: 

