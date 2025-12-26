 “¿Por qué tan agresivo?”: El tenso cruce de Chino Ríos con Primer Plano al captarlo con nueva pareja - Chilevisión
26/12/2025 16:19

“¿Por qué tan agresivo?”: El tenso cruce de Chino Ríos con Primer Plano al captarlo con nueva pareja

En un adelanto del capítulo de este domingo, el estelar de Chilevisión mostró el momento en que el extenista evitó responder las consultas del programa y lanzó el micrófono al suelo.

Marcelo "Chino" Ríos protagonizó un duro cruce con el equipo periodístico de Primer Plano, luego que lo captaran junto a su nueva pareja Vanessa Sofía.

"Queremos saber simplemente cómo estás con ella, por qué te pones tan agresivo", dijo el periodista ante la reacción de Ríos.

En las imágenes se ve que tras la consulta, el micrófono del periodista termina el suelo y el otrora deportista se va del lugar.

La nueva relación amorosa de Chino Ríos

A través de un apasionado mensaje en Instagram, Chino Ríos confirmó esta semana que se encuentra en una relación amorosa.

"Primero, nunca pensé que existieran mujeres como tú. Segundo, que en dos días se perdieran todos los límites y se transformaran en cariño y atracción incontrolable, que uno no quiere que nunca se acabe", comentó Marcelo sobre su nueva enamorada.

Se trata de Vanessa Sofía, nutricionista e influencer chilena con más de 95 mil seguidores en Instagram. Además, administra una cuenta alterna donde comparte información y tips nutricionales para sus seguidores y seguidoras.

Por medio de la misma red social, la mujer también dedicó palabras para el extenista. "La vida da vueltas inesperadamente y tú eres una de ellas. Gracias por estar en mi vida de la forma en que solo tú puedes estar. También te adoro, gracias por hacerlo especial", expresó.

Revisa el adelanto acá:

