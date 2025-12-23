“Atracción incontrolable”: Chino Ríos presume su nuevo romance con influencer con intenso post - Chilevisión

"En dos días se perdieron todos los límites y se transformaran en cariño y atracción incontrolable", escribió el extenista en Instagram, donde presentó a su enamorada con un apasionado escrito.

Marcelo Ríos estaría cerrando el 2025 con broche de oro. Y es que al margen de las controversias que ha protagonizado los últimos meses, el tenista sorprendió al contar en redes sociales que nuevamente encontró el amor.

Tras su mediática separación de Paula Pavic, polémica por millonaria pensión de alimentos incluida, el exdeportista superó su siguiente relación con Christin Chelsea, de 20 años, y ahora anunció su nuevo romance a los cuatro vientos.

"Primero, nunca pensé que existieran mujeres como tú", comenzó comentando el "Chino" en una publicación en Instagram, la cual acompañó con una fotografía de la mujer en cuestión.

"Segundo, que en dos días se perdieran todos los límites y se transformaron en cariño y atracción incontrolable, que uno no quiere que nunca se acabe", agregó en la plataforma, donde supera los 4.500 likes.

Chino Ríos: "Esta historia no se repetirá nunca más"

Para sellar su apasionado escrito, el otrora número 1 del mundo hizo una especial petición: "No cambies nunca porque esta historia no se repetirá para ninguno de los dos nunca más, te adoro hermosa", expresó.

Aunque no quiso revelar el nombre ni la identidad de la enamorada, se trata de la segunda relación de Ríos este año. El quiebre con Chelsea tuvo lugar en julio de este año, según comentó Pavic en los medios de comunicación.