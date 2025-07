“No me extraña”: Paula Pavic lanzó teoría sobre publicaciones de Marcelo Ríos y su pareja 29 años menor - Chilevisión

La empresaria contó un dato desconocido de la relación de su ex y la joven de 20 años y detalló las intenciones detrás del actuar de Ríos el fin de semana.

Paula Pavic dio su opinión sobre el acutar de Marcelo Ríos, quien el domingo pasado se robó el protagonismo en redes sociales al compartir una serie de fotos junto a Christin Chelsea, su pareja 29 años menor.

El extenista subió a su cuenta de Instagram fotos junto a la joven junto a los mensajes: “I love you (Te amo), mi chiquitita” y “You are the best (Eres la mejor)”.

Sin embargo, según reveló su expareja, esto no sería una muestra de amor, sino que un intento del exdeportista por reconquistar a su enamorada de 20 años.

La teoría de Paula Pavic

“Me preguntaron esta mañana (el domingo) si es que le habían hackeado la cuenta (a Marcelo). No, no se la hackearon. Ellos terminaron hace dos meses”, señaló Paula Pavic en conversación con Carla Ballero en el programa Sígueme.

Según comentó, Marcelo Ríos y Christin Chelsea tomaron caminos separados hace tiempo y esto se trataría de una medida del exnúmero 1 del mundo para volver con la joven.

“Lo más probable es que esas publicaciones las haya hecho con la intención de volver con ella. No me extraña en todo caso”, aseguró.

Incluso se animó a adelantar que “te apuesto a que después de eso, ella vuelve con él”.

“A veces las mujeres se quieren tan poco que con un mínimo acto por parte del hombre, creen que es suficiente muestra de amor, aunque después haya borrado las publicaciones”, reflexionó.