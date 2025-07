“Mi chiquitita”: Marcelo Ríos publicó imágenes de su pareja 29 años menor en redes sociales - Chilevisión

Aunque las publicaciones y mensajes estuvieron durante unas horas en sus redes sociales, el exdeportista luego las borró y aumentó los rumores de quiebre.

Este domingo, Marcelo Ríos causó revuelo en redes sociales tras publicar una serie de fotografías donde aparece Christin Chelsea, su pareja 29 años menor.

Es la primera vez que Ríos publica imágenes de ella desde que Paula Pavic reveló la relación en 2023, cuando inició su proceso de divorcio; sin embargo, al pasar unas horas decidió eliminar todos los registros.

¿Qué hizo Chino Ríos?

El deportista había eliminado todas las publicaciones que había en su cuenta de Instagram, y durante la mañana de este domingo subió cuatro imágenes.

En la primera, aparece Chelsea en bikini frente a la cámara y Ríos escribió "hermosa". Luego publicó otra imagen donde se ve el rostro de la joven y comentó "my little girl", que se traduce en español como "mi pequeña niña".

Las dos fotografías siguientes los muestran abrazados, posando frente a la cámara y a punto de besarse. En ellas, Marcelo escribió: "I love you (Te amo), mi chiquitita" y "You are the best (Eres la mejor)".

Horas más tarde, todas las fotografías fueron eliminadas y su cuenta volvió a lucir como antes. Al respecto, Glamorama aseguró que la relación entre Ríos y Chelsea había terminado hace aproximadamente dos meses.

Dicho anuncio generó una ola de rumores que aluden a que esta podría haber sido una acción para poder retomar su relación con Christin; sin embargo, los involucrados no se han referido al tema.