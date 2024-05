“Estaba obsesionada”: Paula Pavic contó la verdadera razón del divorcio con Chino Ríos - Chilevisión

Paula Pavic realizó un live en su cuenta de Instagram en el que recordó el desconocido motivo que derivó en la ruptura con Marcelo Ríos.

Paula Pavic se volvió a referir al fin de su matrimonio con el ex tenista Marcelo "chino" Ríos y aprovechó de aclarar la razón que motivó la polémica ruptura.

En live en su cuenta de Instagram, que realiza periódicamente para hablar sobre su trabajo en el network marketing, Pavic ahondó en su situación actual tras volverse independiente.

Paula Pavic sinceró el fin de su matrimonio con chino Ríos

"Alguien me criticaba y decía que yo estaba pobre, pero que andaba en un Porsche (...) me dio una risa porque no pueden estar más lejos de la realidad. Yo nunca he dicho que soy pobre, porque para eso hay que tener mentalidad de pobre y al contrario yo no tengo mentalidad de pobre", indicó.

"Les aseguro que trabajo más que nadie en este chat, soy la persona más trabajólica del mundo, amo mi trabajo", explicó antes de aclarar que "de hecho, esa fue la razón de mi divorcio, de que estaba demasiado obsesionada con mi trabajo".

Tras eso, expresó que "eso la otra parte no lo aceptó, así que tuvimos que ir cada uno por su lado"

"La razón de mi divorcio fue porque yo quería trabajar, cuando la otra persona me decía que no necesitaba trabajar, que tenía todo lo que quería", continuó.

En ese sentido, Pavic detalló que "cambié el trabajar por todo lo que la gente a lo mejor quiere tanto, que es las cosas materiales y la vida de sueño que tenía. Cambié esa vida de sueño, fácil, sin hacer nada, por trabajar 24 horas al día, que me fascina, por hacer lo que realmente me apasiona y ayudar a otras personas a hacer lo mismo".

Finalmente, aseguró que "me encanta cerrar bocas, porque estoy consiguiendo todos los resultados que quiero. Claramete tiene que ser de a poco (...) porque aún no tengo todos los objetivos. Lo que quiero de verdad está muy elevado, tengo metas muy altas y cada vez las voy subiendo más (...) estoy trabajando todos los días como si fuera el último del mes".