 Alerta Roja en Tomé por incendio forestal: Llamas se propagaron desde casa hasta bosque cercano - Chilevisión
30/12/2025 19:53

Alerta Roja en Tomé por incendio forestal: Llamas se propagaron desde casa hasta bosque cercano

El fuego habría iniciado en una vivienda del sector California y el organismo hizo un llamado a evacuar en calma y siguiendo las instrucciones de los equipos de emergencia.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Un gran incendio forestal afecta a la comuna de Tomé en la región de Biobío, razón por la que Senapred hizo un llamado a evacuar.

Según información preliminar, el fuego habría iniciado en una vivienda del sector denominado California, en las faldas de un cerro. 

Las condiciones climáticas habrían hecho que las llamas se propaguen con facilidad hasta pastizales y un bosque aledaño, provocando una emergencia mayor. 

De acuerdo a lo que señaló Conaf, el siniestro ha consumido hasta ahora seis hectáreas y se encuentran trabajando en terreno 6 brigadas, 2 helicópteros, 2 aviones cisterna y 1 maquinaria pesada de la institución.

Senapred llamó a evacuación

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar sector El Santo, en la comuna de Tomé, región de Biobío.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, el organismo activó mensajería SAE para alertar a residentes.

En paralelo se hizo un llamado a actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de emergencia. 

