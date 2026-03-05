“Me confirmó y no fue”: Otakin expone a famosos que no asistieron a su matrimonio pese a invitación - Chilevisión

El creador de contenido se desilusionó con algunas las amistades que ni siquiera le avisaron que no llegarían a su matrimonio.

Hace un par de días el anti influencer de comida, Otakin, celebró su matrimonio por la iglesia, evento en el que llamó profundamente la atención con su look.

Ahora el anti influencer reveló con nombre y apellido las personas que pese a confirmarles su asistencia, finalmente no llegaron a la ceremonia.

Estos son los famosos que no llegaron al matrimonio de Otakin

En conversación con Ariel Osses en el programa Luzma Cachai de TV+, reveló que si bien en el matrimonio estuvo Carla Ochoa, otros ex compañeros de reality de Otakin ni siquiera se disculparon con el novio por no presentarse.

Luis Mateucci fue uno de los invitados que no apareció el día del matrimonio: "Me avisó a última hora porque le pusieron pega".

Por el contrario, Luciano Maluco Cardoso estaba invitado con su esposa, pero no aparecieron. "Maluco con su señora, que me confirmó y no fue. Esos me dejaron con el plato pagado", reveló el creador de contenido.

Otra pareja que también falló por problemas de trabajo fue la Karla Melo y Dunga, quienes no alcanzaban a llegar a Concepción. "La única forma es que se compraran una avioneta", comentó Otakin.