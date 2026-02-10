 “Importa y duele”: Otakin lanzó duro descargo tras enterarse que no fue invitado a la Gala de Viña - Chilevisión
10/02/2026 15:39

“Importa y duele”: Otakin lanzó duro descargo tras enterarse que no fue invitado a la Gala de Viña

El influencer usó sus historias de Instagram para expresar su sorpresa por la decisión. "Tampoco voy a hacer mi propia gala porque no tengo plata", comentó.

Publicado por CHV Noticias

Rodrigo Fernández, influencer mejor conocido como Otakin, fue hasta sus redes sociales para dar a conocer que no fue invitado a la Gala del Festival de Viña del Mar 2026.

A través de una serie de historias, el creador de contenidos acusó su molestia por la decisión, pues dijo sin filtros que invitaron a varios compañeros de reality, menos a él.

Lo anterior, puesto que participó de un programa de encierro del mismo canal organizador del evento, del cual fueron invitados Blu Dumay, Furia Scaglione, Luis Mateucci, Carla Ochoa, Paloma Fiuza (Pops), Akemi Nakamura y Fernando Solabarrieta.

“Ya, ahora que es oficial, les puedo contar. No me invitaron a la gala, me importa un … Me da lo mismo”, expresó en un video donde se refirió directamente a su ausencia en la gala.

Sin embargo, continuó y reconoció que le sorprendió la medida: "Obvio que importa y duele un poco, porque creíste que saliste bien del reality, todo bacán y no te invitan".

Otakin recurrió al humor y aprovechó de descartar una "gala del pueblo" a modo de represalia contra la organización: "Y tampoco voy a hacer mi propia gala porque no tengo plata, tengo que hacer el matrimonio”. "¿Duele? Sí. ¿Me importa? No", concluyó.

La Gala de Viña se realizará el viernes 20 de febrero.

