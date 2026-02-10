 Permiso de circulación 2026: Cuánto vale y cómo realizar el pago según tipo de vehículo - Chilevisión
10/02/2026 17:33

Permiso de circulación 2026: Cuánto vale y cómo realizar el pago según tipo de vehículo

Revisa el monto que tendrás que pagar en marzo dependiendo de las características del vehículo. El SII ya entregó la información para la tasación de autos livianos y pesados.

Publicado por Fernanda Valdenegro

En marzo comienza el pago del permiso de circulación 2026, razón por la que eServicio de Impuestos Internos (SII) ya hizo pública la nómida de tasación fiscal vigente para 2026 

Ahí puedes consultar el precio a cancelar este año, dependiendo de las características del vechículo. 

Para realizar el trámite debes tener los siguientes documentos: Permiso de circulación 2025, SOAP (Seguro Obligatorio de Accidentes Personales), revisión técnica y certificado de homologación.

Permiso de circulación 2026: Consulta aquí cuánto vale

Para revisar cuánto debes pagar por el permiso de circulación 2026, tienes que ingresar a la página del SII y completar la información de tu vehículo, indicando primero su categoría.

Las opciones disponibles son liviano, moto o pesado. Luego tendrás que completar la información que te solicita con el tipo de vehículo, marca, modelo, versión y año de fabricación

¿Cómo pagar el permiso de circulación 2026?

El permiso de circulación de debe pagarse en el respectivo municipio en el que fue otorgado. Dependiendo de la municipalidad, existen dos formas para realizar el trámite:

Presencial:

  • Debes acudir a la Dirección de Tránsito de la comuna o puntos habilitados.
  • Presenta el permiso de circulación anterior, SOAP, revisión técnica y certificado de homologación.
  • Realiza el pago en efectivo o tarjeta.

Online:

  • Ingresa al sitio web de la municipalidad donde pagaste el permiso el 2025.

  • Haz click en la opción "Permiso de Circulación".

  • El sistema solicitará ingresar la patente del vehículo y subir el SOAP, revisión técnica y multas (REPU) automáticamente.

  • Se verifican los documentos y que no haya multas y se despliega la pestaña para realizar el pago web. 

