Beneficios tributarios por incendios forestales: Revisa quiénes son los beneficiarios y cómo acceder - Chilevisión

20/01/2026 11:09

Beneficios tributarios por incendios forestales: Revisa quiénes son los beneficiarios y cómo acceder

En el marco de la catástrofe en la Zona Centro Sur del país, organismos públicos adoptarán facilidades tributarias para las personas damnificadas.

Publicado por CHV Noticias

Más de 7 mil personas han perdido sus hogares por los incendios forestales ocurridos en las regiones de Ñuble y Biobío. En este contexto, organismos públicos adoptarán medidas tributarias en apoyo a los afectados.

Por un lado, el presidente Gabriel Boric anunció en su cuenta de X la firma de un decreto para autorizar a la Tesorería General de la República (TGR) a "otorgar todas las facilidades tributarias".

Además, este lunes, el Servicio de Impuestos Internos (SII) comunicó que les otorgarán ayuda a los damnificados "con el objetivo de hacer frente a la emergencia". 

¿En qué consistirá el apoyo del SII?

El SII estableció la condonación automática de multas e intereses a contribuyentes de las comunas afectadas que no puedan pagar en el plazo legal, debido a la situación que enfrentan. 

Para obtener el beneficio tendrán que declarar su situación en el sitio web del SII hasta el 28 de febrero. Esta medida, por ahora, beneficiará a residentes de 15 comunas. 

¿Cuáles son esas comunas?

Las comunas de la Región de Ñuble son: 

  • El Carmen
  • Quillón
  • Coelemu 
  • San Ignacio
  • Pinto
  • San Fabián
  • Colhueco
  • San Nicolás
  • Ranquil

Las comunas de la Región del Biobío son:

  • Laja
  • Florida
  • Concepción
  • Penco
  • Tomé
  • Coronel
  • Santa Juana

Medidas tributarias para empresas de afectados y para donaciones

En vista de la necesidad de mantener el funcionamiento de sus empresas, el SII deducirá como gastos necesarios los montos que destinen a evitar o contener la propagración de incendios, y a costear los efectos de la catástrofe.  

Para quienes deseen apoyar a las personas afectadas por los incendios, las donaciones no requerirán autorización previa y sus valores podrán ser mayor a 250 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). 

