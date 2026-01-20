Beneficios tributarios por incendios forestales: Revisa quiénes son los beneficiarios y cómo acceder - Chilevisión

En el marco de la catástrofe en la Zona Centro Sur del país, organismos públicos adoptarán facilidades tributarias para las personas damnificadas.

Más de 7 mil personas han perdido sus hogares por los incendios forestales ocurridos en las regiones de Ñuble y Biobío. En este contexto, organismos públicos adoptarán medidas tributarias en apoyo a los afectados.

Por un lado, el presidente Gabriel Boric anunció en su cuenta de X la firma de un decreto para autorizar a la Tesorería General de la República (TGR) a "otorgar todas las facilidades tributarias".

Acabo de firmar decreto que autoriza a la Tesorería de la República otorgar todas las facilidades tributarias a los afectados por los incendios en BioBio y Ñuble. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 20, 2026

Además, este lunes, el Servicio de Impuestos Internos (SII) comunicó que les otorgarán ayuda a los damnificados "con el objetivo de hacer frente a la emergencia".

¿En qué consistirá el apoyo del SII?

El SII estableció la condonación automática de multas e intereses a contribuyentes de las comunas afectadas que no puedan pagar en el plazo legal, debido a la situación que enfrentan.

Para obtener el beneficio tendrán que declarar su situación en el sitio web del SII hasta el 28 de febrero. Esta medida, por ahora, beneficiará a residentes de 15 comunas.

¿Cuáles son esas comunas?

Las comunas de la Región de Ñuble son:

El Carmen

Quillón

Coelemu

San Ignacio

Pinto

San Fabián

Colhueco

San Nicolás

Ranquil

Las comunas de la Región del Biobío son:

Laja

Florida

Concepción

Penco

Tomé

Coronel

Santa Juana

Medidas tributarias para empresas de afectados y para donaciones

En vista de la necesidad de mantener el funcionamiento de sus empresas, el SII deducirá como gastos necesarios los montos que destinen a evitar o contener la propagración de incendios, y a costear los efectos de la catástrofe.

Para quienes deseen apoyar a las personas afectadas por los incendios, las donaciones no requerirán autorización previa y sus valores podrán ser mayor a 250 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).