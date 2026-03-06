“El sargento dijo que me iba a tirar a la laguna”: Padre de cabo muerto en Punta Arenas revela dato de última llamada - Chilevisión

El padre del cabo Carlos Palacios conversó en exclusiva con CHV Noticias para pedir justicia tras la muerte de su hijo. El uniformado falleció la tarde del miércoles durante un ejercicio del Ejército en Punta Arenas, en la región de Magallanes y Antártica Chilena. Manuel Palacios contó detalles de una conversación que tuvo con su hijo el día antes de su muerte y reveló que le dijo “papá, este sargento me llamó y me dijo que me iba a tirar a la laguna”, expresó, pidiendo que no haya impunidad en el caso.