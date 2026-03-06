 “El sargento dijo que me iba a tirar a la laguna”: Padre de cabo muerto en Punta Arenas revela dato de última llamada - Chilevisión
Minuto a minuto
Los secretos de la Fosa de Atacama: CHV Noticias visitó el buque científico que hizo histórica expedición Investigan negligencia en muerte de enfermera: Funcionario de la Seremi de Salud de Antofagasta fue formalizado Crecen denuncias de niños sedados en jardín de Tiltil: Padres acusan que se les negó ver exámenes Kast destacó a embajador de EE.UU. en Chile y emplazó a Boric: "Debe dar una respuesta" por cable chino “El sargento dijo que me iba a tirar a la laguna”: Padre de cabo muerto en Punta Arenas revela dato de última llamada
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
06/03/2026 21:50

“El sargento dijo que me iba a tirar a la laguna”: Padre de cabo muerto en Punta Arenas revela dato de última llamada

El padre del cabo Carlos Palacios conversó en exclusiva con CHV Noticias para pedir justicia tras la muerte de su hijo. El uniformado falleció la tarde del miércoles durante un ejercicio del Ejército en Punta Arenas, en la región de Magallanes y Antártica Chilena. Manuel Palacios contó detalles de una conversación que tuvo con su hijo el día antes de su muerte y reveló que le dijo “papá, este sargento me llamó y me dijo que me iba a tirar a la laguna”, expresó, pidiendo que no haya impunidad en el caso.

Lo más visto

VIDEO | Pdte. Boric protagonizó hilarante momento con su hija en inauguración de nueva Plaza Baquedano

A pocos días de terminar su administración, el mandatario llegó hasta la renovada plaza acompañado por su pequeña hija Violeta. Frente a los medios, ambos vivieron un tierno momento.

05/03/2026

Detienen a capitán y sargento primero por muerte de cabo Carlos Palacios en Punta Arenas

Los detenidos estarían relacionados con las instrucciones que se dieron en la actividad en la que murió el uniformado, luego de que se le perdiera el rastro en el sector de La Laguna.

05/03/2026

“Me confirmó y no fue”: Otakin expone a famosos que no asistieron a su matrimonio pese a invitación

El creador de contenido se desilusionó con algunas las amistades que ni siquiera le avisaron que no llegarían a su matrimonio.

05/03/2026

“Estaba con una...”: Ignacia Michelson lanzó dura acusación contra Pedro Vidal tras polémica con Nicole Block

Luego de que el doctor Pedro Vidal asegurara que se encontraba hace mucho tiempo soltero antes de conocer a Nicole, Ignacia aseguró saber por qué terminó su última relación amorosa.

05/03/2026
Publicidad