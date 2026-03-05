VIDEO | Pdte. Boric protagonizó hilarante momento con su hija en inauguración de nueva Plaza Baquedano - Chilevisión

A pocos días de terminar su administración, el mandatario llegó hasta la renovada plaza acompañado por su pequeña hija Violeta. Frente a los medios, ambos vivieron un tierno momento.

Un tierno y emotivo momento protagonizó esta mañana el presidente Gabriel Boric junto a su hija Violeta, mientras ambos participaban de la inauguración de la nueva Plaza Baquedano, en el límite de Santiago y Providencia.

Justo cuando las autoridades presentaban el nuevo espacio público, el jefe de Estado vivió un hilarante episodio con su pequeña, el cual sacó risas entre algunos de los presentes.

Según se aprecia en las imágenes registradas por CHV Noticias, Violeta le quitó los lentes que usaba su padre, pese a los intentos del mandatario por mantenerlos en su posición.

Así es el proyecto Nueva Alameda Providencia

La iniciativa contempló una inversión de más de $134 mil millones, cuyo objetivo fue recuperar, modernizar y revitalizar el principal punto neurálgico de la capital.

El cambio más visible del proyecto en el Nudo Baquedano es la eliminación de la histórica rotonda para dar paso a una nueva configuración vial y peatonal.

Esto permitió crear una nueva plaza cívica de 14 mil metros cuadrados , conectando de manera fluida los tres parques estructurantes del sector: Bustamante, Balmaceda y Forestal.

Otro de los atractivos es el monumento a Gabriela Mistral, en el marco de los 80 años de su Premio Nobel. La obra "Lucila" tiene más de 10 metros de altura en su parte más alta y está hecha de 16 prismas verticales de acero alineados con hormigón armado.

En cada una hay una imagen de la poeta que, alineadas, se ve solo una foto. Además, junto a la foto tiene fragmentos del poema "Todas íbamos a ser reinas".

Mira el momento a continuación: