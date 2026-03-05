 VIDEO | Pdte. Boric protagonizó hilarante momento con su hija en inauguración de nueva Plaza Baquedano - Chilevisión
Minuto a minuto
Reconocida académica Paulina Astroza de la UdeC se encuentra en la UCI tras grave atropello en Concepción Revelan detalles del momento en que murió suboficial en Punta Arenas: Preparaba curso de combate Alerta amarilla para volcán Láscar: Reportan aumento de sismicidad y radiancia térmica VIDEO | Pdte. Boric protagonizó hilarante momento con su hija en inauguración de nueva Plaza Baquedano Detienen a capitán y sargento primero por muerte de cabo Carlos Palacios en Punta Arenas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
05/03/2026 14:48

VIDEO | Pdte. Boric protagonizó hilarante momento con su hija en inauguración de nueva Plaza Baquedano

A pocos días de terminar su administración, el mandatario llegó hasta la renovada plaza acompañado por su pequeña hija Violeta. Frente a los medios, ambos vivieron un tierno momento.

Publicado por CHV Noticias

Un tierno y emotivo momento protagonizó esta mañana el presidente Gabriel Boric junto a su hija Violeta, mientras ambos participaban de la inauguración de la nueva Plaza Baquedano, en el límite de Santiago y Providencia.

Justo cuando las autoridades presentaban el nuevo espacio público, el jefe de Estado vivió un hilarante episodio con su pequeña, el cual sacó risas entre algunos de los presentes.

Según se aprecia en las imágenes registradas por CHV Noticias, Violeta le quitó los lentes que usaba su padre, pese a los intentos del mandatario por mantenerlos en su posición.

Así es el proyecto Nueva Alameda Providencia

La iniciativa contempló una inversión de más de $134 mil millones, cuyo objetivo fue recuperar, modernizar y revitalizar el principal punto neurálgico de la capital.

El cambio más visible del proyecto en el Nudo Baquedano es la eliminación de la histórica rotonda para dar paso a una nueva configuración vial y peatonal

Esto permitió crear una nueva plaza cívica de 14 mil metros cuadrados , conectando de manera fluida los tres parques estructurantes del sector: Bustamante, Balmaceda y Forestal.

Otro de los atractivos es el monumento a Gabriela Mistral, en el marco de los 80 años de su Premio Nobel. La obra "Lucila" tiene más de 10 metros de altura en su parte más alta y está hecha de 16 prismas verticales de acero alineados con hormigón armado.

En cada una hay una imagen de la poeta que, alineadas, se ve solo una foto. Además, junto a la foto tiene fragmentos del poema "Todas íbamos a ser reinas".

Mira el momento a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Tras alza del precio de la bencina: Conoce el mapa online con las bencineras más baratas

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Pdte. Boric protagonizó hilarante momento con su hija en inauguración de nueva Plaza Baquedano

A pocos días de terminar su administración, el mandatario llegó hasta la renovada plaza acompañado por su pequeña hija Violeta. Frente a los medios, ambos vivieron un tierno momento.

05/03/2026

Detienen a capitán y sargento primero por muerte de cabo Carlos Palacios en Punta Arenas

Los detenidos estarían relacionados con las instrucciones que se dieron en la actividad en la que murió el uniformado, luego de que se le perdiera el rastro en el sector de La Laguna.

05/03/2026

“Me confirmó y no fue”: Otakin expone a famosos que no asistieron a su matrimonio pese a invitación

El creador de contenido se desilusionó con algunas las amistades que ni siquiera le avisaron que no llegarían a su matrimonio.

05/03/2026

“Estaba con una...”: Ignacia Michelson lanzó dura acusación contra Pedro Vidal tras polémica con Nicole Block

Luego de que el doctor Pedro Vidal asegurara que se encontraba hace mucho tiempo soltero antes de conocer a Nicole, Ignacia aseguró saber por qué terminó su última relación amorosa.

05/03/2026