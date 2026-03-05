 Contraloría objeta uso de auto fiscal de la ministra Vallejo para actividades del PS y PC - Chilevisión
Minuto a minuto
Controversia por viaje de Kast a cumbre en EEUU: Está en duda reunión con Trump Proyecto beneficiaría a reos de Punta Peuco: ¿En qué consiste la ley de conmutación de penas? Revelan videos inéditos previos a tragedia de Renca: Confirmarían que camión iba a exceso de velocidad Reconocida académica Paulina Astroza de la UdeC se encuentra en la UCI tras grave atropello en Concepción Revelan detalles del momento en que murió suboficial en Punta Arenas: Preparaba curso de combate
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
05/03/2026 14:30

Contraloría objeta uso de auto fiscal de la ministra Vallejo para actividades del PS y PC

La ministra Camila Vallejo afirmó que desde la carteran se encuentran "muy tranquilos de que aquí toda nuestra actividad se ha ajustado a la normativa vigente".

Publicado por Josefina Vera

La Contraloría General de la República reveló una serie de irregularidades que involucran directamente a la ministra Camila Vallejo por mal utilización de vehículos fiscales y reuniones no informadas que irían contra la ley de Lobby.

En el informe se dio a conocer que la jefa de la cartera habría tenido reuniones con la candidata presidencial Jeanette Jara y el arzobispo Monseñor Chomalí, entre otros.

Contraloría revela supuestas irregularidades de Camila Vallejo

Según detalló el informe de Contraloría, la ministra se trasladó el 4 de junio del 2023 al teatro Coliseo en Santiago para asistir al aniversario N°111 del PC, y posteriormente dirigirse a TVN para participar del programa Estado Nacional.

Asimismo, el 19 de abril de 2024, se trasladó al mismo teatro para asistir al aniversario N°91 del PS

Algo similar ocurrió el pasado 3 de agosto y 28 de diciembre del 2023, instancia en que la autoridad uso un auto fiscal desde su casa en Ñuñoa hasta un edificio ubicado en Málaga N°115, Las Condes, lugar donde se ubican centros médicos, estéticos, laboratorios clínicos, entre otros.

Ante esto último es que desde Segegob explicaron que Vallejo tenía una visita médica "impostergable" esos dias.

Por otra parte, la jefa de cartera tampoco habría informado por la Ley de Lobby todas sus reuniones durante el 2024, ya que según Contraloría se habría reunido varias veces con la ex ministra Jeannete Jara.

La ministra Camila Vallejo afirmó que desde la carteran se encuentran "muy tranquilos de que aquí toda nuestra actividad se ha ajustado a la normativa vigente y en el marco además de nuestras funciones”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Tras alza del precio de la bencina: Conoce el mapa online con las bencineras más baratas

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Pdte. Boric protagonizó hilarante momento con su hija en inauguración de nueva Plaza Baquedano

A pocos días de terminar su administración, el mandatario llegó hasta la renovada plaza acompañado por su pequeña hija Violeta. Frente a los medios, ambos vivieron un tierno momento.

05/03/2026

Detienen a capitán y sargento primero por muerte de cabo Carlos Palacios en Punta Arenas

Los detenidos estarían relacionados con las instrucciones que se dieron en la actividad en la que murió el uniformado, luego de que se le perdiera el rastro en el sector de La Laguna.

05/03/2026

“Me confirmó y no fue”: Otakin expone a famosos que no asistieron a su matrimonio pese a invitación

El creador de contenido se desilusionó con algunas las amistades que ni siquiera le avisaron que no llegarían a su matrimonio.

05/03/2026

“Estaba con una...”: Ignacia Michelson lanzó dura acusación contra Pedro Vidal tras polémica con Nicole Block

Luego de que el doctor Pedro Vidal asegurara que se encontraba hace mucho tiempo soltero antes de conocer a Nicole, Ignacia aseguró saber por qué terminó su última relación amorosa.

05/03/2026