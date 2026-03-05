Contraloría objeta uso de auto fiscal de la ministra Vallejo para actividades del PS y PC - Chilevisión

La ministra Camila Vallejo afirmó que desde la carteran se encuentran "muy tranquilos de que aquí toda nuestra actividad se ha ajustado a la normativa vigente".

La Contraloría General de la República reveló una serie de irregularidades que involucran directamente a la ministra Camila Vallejo por mal utilización de vehículos fiscales y reuniones no informadas que irían contra la ley de Lobby.

En el informe se dio a conocer que la jefa de la cartera habría tenido reuniones con la candidata presidencial Jeanette Jara y el arzobispo Monseñor Chomalí, entre otros.

Contraloría revela supuestas irregularidades de Camila Vallejo

Según detalló el informe de Contraloría, la ministra se trasladó el 4 de junio del 2023 al teatro Coliseo en Santiago para asistir al aniversario N°111 del PC, y posteriormente dirigirse a TVN para participar del programa Estado Nacional.

Asimismo, el 19 de abril de 2024, se trasladó al mismo teatro para asistir al aniversario N°91 del PS.

Algo similar ocurrió el pasado 3 de agosto y 28 de diciembre del 2023, instancia en que la autoridad uso un auto fiscal desde su casa en Ñuñoa hasta un edificio ubicado en Málaga N°115, Las Condes, lugar donde se ubican centros médicos, estéticos, laboratorios clínicos, entre otros.

Ante esto último es que desde Segegob explicaron que Vallejo tenía una visita médica "impostergable" esos dias.



Por otra parte, la jefa de cartera tampoco habría informado por la Ley de Lobby todas sus reuniones durante el 2024, ya que según Contraloría se habría reunido varias veces con la ex ministra Jeannete Jara.

La ministra Camila Vallejo afirmó que desde la carteran se encuentran "muy tranquilos de que aquí toda nuestra actividad se ha ajustado a la normativa vigente y en el marco además de nuestras funciones”.