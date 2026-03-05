Detienen a capitán y sargento primero por muerte de cabo Carlos Palacios en Punta Arenas - Chilevisión

Los detenidos estarían relacionados con las instrucciones que se dieron en la actividad en la que murió el uniformado, luego de que se le perdiera el rastro en el sector de La Laguna.

Dos funcionarios del Ejército fueron detenidos este miércoles por la Policía de Investigaciones (PDI) por la muerte del cabo Carlos Palacios Muñoz-

Según los antecedentes, se trata de un capitán y un sargento primero, quienes habrían tenido relación directa con las instrucciones que se dieron en la actividad en la que falleció el cabo.

La investigación quedará a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.

Cabo había desaparecido durante actividad

El Ejército confirmó la muerte del cabo de la dotación de la cuarta Brigada Acorazada Chorrillos de Punta Arenas durante la tarde del miércoles.

"La 4ª Brigada Acorazada Chorrillos lamenta informar que, hoy 04 de marzo, a las 17:50 horas, se confirmó el sensible fallecimiento de uno de nuestros camaradas", informaron en un comunicado.

La primer información que dio a conocer la institución fue que un funcionario se vio "involucrado en un incidente" en el sector de La Laguna y se le perdió su rastro por lo que se activaron "los protocolos de rigor para iniciar su búsqueda y rescate".

El operativo de rescate contó con el trabajo de voluntarios de Bomberos, funcionarios de SAMU y Carabineros, siendo personal especializado del GOPE el que recuperó el cuerpo del uniformado.