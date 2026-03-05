Tras alza del precio de la bencina: Conoce el mapa online con las bencineras más baratas - Chilevisión

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informó que la gasolina de 93 octanos subió en $18, 8 por litro, mientras que la de 97 incrementó en $20,9.

Este jueves 5 de marzo el precio de la bencina registró un alza de hasta 20 pesos por litro, lo que representa un aumento de considerable impacto para las familias.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) dio a conocer que la gasolina de 93 octanos subió $18,8 por litro, mientras que la de 97 se incrementó en $20,9.

El diésel, en tanto, subirá su precio en $19,3 por litro, y en el caso del GLP de uso vehicular, también tendrá un alza de $11,8 por litro.

Mapa para comparar precio de bencina

Ante este golpe al bolsillo de los chilenos, es importante conocer dónde se ubican las bencineras con los precios más accesibles actualmente.

La página web de Bencina en Línea te permite comparar los precios en los lugares de su preferencia, según la comuna que elijas, el tipo de combustible que necesites y si prefieres autoservicio o asistido.

A continuación te enseñamos cómo acceder a esta en tres simples pasos: