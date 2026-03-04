 “Nadie está preparado…”: Denise Rosenthal sorprendió en redes al revelar fuerte “crisis personal” - Chilevisión
Minuto a minuto
Sismo remece a la zona centro norte del país: Revisa magnitud y epicentro del temblor Buscan a hombre desaparecido en Cabrero: Habría recibido un mensaje antes de dejar su casa Aplicaría para Punta Peuco: Senado aprobó proyecto de conmutación de penas para mayores de 75 años Alerta en Punta Arenas: Ejército informa desaparición de suboficial tras incidente en sector de La Laguna "Es de no creer": Chilenos atrapados en la guerra del Medio Oriente relatan los detalles del conflicto
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
04/03/2026 17:52

“Nadie está preparado…”: Denise Rosenthal sorprendió en redes al revelar fuerte “crisis personal”

La cantante, que está a solo días de brindar un show en el Teatro Municipal de Santiago, abordó el difícil momento personal y profesional que atravesó en el último tiempo y cómo sufrió el peso de la industria.

Publicado por CHV Noticias

Denise Rosenthal sorprendió a sus seguidores al hablar del difícil momento que debió enfrentar y que la llevó a tener una "especie de retiro precoz" en su carrera durante el 2025. 

Un escenario complejo que se agudizó tras el término de su relación con Camilo Zicavo después de siete años juntos y dos casados. 

Durante una edición del podcast Mujeres que suenan, la cantante, que decidió radicarse en Estados Unidos a fines de 2024, abordó sus inicios en la música y la actuación, revelando cómo la sobrecarga laboral y el peso de la industria impactaron en su vida.

"Me di cuenta de que no estaba siendo tan feliz, estaba muy pendiente de cumplir expectativas ajenas", sinceró la artista a solo días de presentarse en el Teatro Municipal de Santiago el próximo 8 de marzo. 

Denise Rosenthal se sincera tras 20 años de carrera

Pese a haber atravesado por momentos de éxito y llegar a escenarios como el Movistar Arena y la Quinta Vergara, la intérprete de "Isidora" confesó que, "era una persona súper exitosa, pero tenía una especie de vacío interno". 

En la misma línea agregó que "ahí entré en una crisis personal, profesional, existencial y dije 'ok, tengo que tomar decisiones'". 

Una de ellas fue tomar una pausa en su carrera y comenzar a poner límites a sus exigencias.

"Decidí volver a cambiar completamente mis caminos, tomar riesgos teniendo mucho miedo, duda e incertidumbre", aseguró. 

Finalmente, reflexionó que "nadie está preparado nunca para lo que es la exposición, ni siquiera uno como adulto". 

"Ahora estoy abrazando mi historia. Creo que mucho tiempo luché contra el prejuicio con lo que significaba venir de la televisión", agregó respecto a su presente.  

Publicidad

Destacamos

Noticias

Tres aportes económicos para cesantes que pueden recibir en marzo sin postulación

Lo último

Lo más visto

Alerta en Punta Arenas: Ejército informa desaparición de suboficial tras incidente en sector de La Laguna

La institución castrense afirmó que el funcionario estuvo involucrado en un "incidente" y que activaron "los protocolos de rigor para iniciar su búsqueda y rescate".

04/03/2026

“Nadie está preparado…”: Denise Rosenthal sorprendió en redes al revelar fuerte “crisis personal”

La cantante, que está a solo días de brindar un show en el Teatro Municipal de Santiago, abordó el difícil momento personal y profesional que atravesó en el último tiempo y cómo sufrió el peso de la industria.

04/03/2026

Tres aportes económicos para cesantes que pueden recibir en marzo sin postulación

El Fondo de Cesantía Solidario, Seguro de Cesantía Solidario y Subsidio de Cesantía están disponibles quienes no cuentan con trabajo actualmente. El trámite se realiza con el RUT y Clave Única en el sitio web de la AFC.

04/03/2026

“Caí en su trampa”: Nicole Block lanzó graves acusaciones contra el doctor Pedro Vidal y él respondió con todo

La influencer asegura que se sintió "desprotegida" tras haber traspasado los límites entre médico-paciente y acusó al cirujano plástico de enviar imágenes de las operaciones de sus pacientes.

04/03/2026