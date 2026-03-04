“Nadie está preparado…”: Denise Rosenthal sorprendió en redes al revelar fuerte “crisis personal” - Chilevisión

La cantante, que está a solo días de brindar un show en el Teatro Municipal de Santiago, abordó el difícil momento personal y profesional que atravesó en el último tiempo y cómo sufrió el peso de la industria.

Denise Rosenthal sorprendió a sus seguidores al hablar del difícil momento que debió enfrentar y que la llevó a tener una "especie de retiro precoz" en su carrera durante el 2025.

Un escenario complejo que se agudizó tras el término de su relación con Camilo Zicavo después de siete años juntos y dos casados.

Durante una edición del podcast Mujeres que suenan, la cantante, que decidió radicarse en Estados Unidos a fines de 2024, abordó sus inicios en la música y la actuación, revelando cómo la sobrecarga laboral y el peso de la industria impactaron en su vida.

"Me di cuenta de que no estaba siendo tan feliz, estaba muy pendiente de cumplir expectativas ajenas", sinceró la artista a solo días de presentarse en el Teatro Municipal de Santiago el próximo 8 de marzo.

Denise Rosenthal se sincera tras 20 años de carrera

Pese a haber atravesado por momentos de éxito y llegar a escenarios como el Movistar Arena y la Quinta Vergara, la intérprete de "Isidora" confesó que, "era una persona súper exitosa, pero tenía una especie de vacío interno".

En la misma línea agregó que "ahí entré en una crisis personal, profesional, existencial y dije 'ok, tengo que tomar decisiones'".

Una de ellas fue tomar una pausa en su carrera y comenzar a poner límites a sus exigencias.

"Decidí volver a cambiar completamente mis caminos, tomar riesgos teniendo mucho miedo, duda e incertidumbre", aseguró.

Finalmente, reflexionó que "nadie está preparado nunca para lo que es la exposición, ni siquiera uno como adulto".

"Ahora estoy abrazando mi historia. Creo que mucho tiempo luché contra el prejuicio con lo que significaba venir de la televisión", agregó respecto a su presente.