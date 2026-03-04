 VIDEO | Captan en cámara la huida y choque de conductor que manejaba ebrio en Peñalolén - Chilevisión
04/03/2026 15:34

VIDEO | Captan en cámara la huida y choque de conductor que manejaba ebrio en Peñalolén

La noche del martes, Carabineros detuvo a un hombre que protagonizó un choque con otro vehículo en la comuna de Peñalolén. El sujeto transitaba se dio a la figa por Avenida Los Presidentes, luego de que personal policial intentara realizar una fiscalización. Tras su huída se realizó un seguimiento controlado y al momento de realizar el control se constató que estaba manejando en estado de ebriedad y, además, tenía una medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y una orden de detención pendiente.

