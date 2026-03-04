Quién era el "Guatón Jano", hombre venerado en ”narco” mausoleo demolido en Maipú - Chilevisión

Durante la mañana de este miércoles, se demolieron tres "narco" mausoleos en la comuna de Maipú, que se encontraban instalados en la vereda con sólidas estructuras, que incluían hasta cámaras de vigilancia.

Uno de esos tres, contenía imágenes de un hombre con mensajes como "Janito por siempre" y "la única muerte es el olvido". El altar buscaba conmemorar al "Guatón Jano", vecino de la población San Luis.

Quién era el "Guatón Jano"

Su nombre real era Armando Rivera, pero era más conocido como el "Guatón Jano". Según las autoridades, habría estado vinculado a una organización dedicada al tráfico de drogas.

Se presume que su fallecimiento estaría ligado a la banda criminal de La India, reconocida narcotraficante de Maipú que actualmente se encuentra en la cárcel.

Sin embargo, una vecina mencionó a CHV Noticias que Rivera falleció en su casa producto de una causa natural y, además, descartó que tuviese algún vínculo con actividades ilícitas.

"Él no era un delicuente, tenía una enfermedad. Murió de un ataque al corazón por obesidad morbida, pesaba como 400 kilos. Estaba postrado", expresó la vecina maipucina.

La historia de Armando Rivera, el Guatón Jano

En noviembre de 2014, CHV Noticias expuso la historia de Armando Rivera, cuando tenía 26 años y padecía obesidad morbida. Su historia impactó, pues alcanzó a pesar hasta 400 kilos.

El joven estaba postrado y pedía ayuda urgente, ya que estuvo al borde de la muerte. Tres meses después, Chilevisión volvió a conversar con él tras haber perdido 80 kilos.

En junio de 2025, estuvo internado en la UCI tras descompensarse por una profunda depresión a causa de la muerte de una amiga y de su propia enfermedad.

Sin embargo, la fecha exacta de su deceso de desconoce.