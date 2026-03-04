Bonos para mujeres trabajadoras, jefas de hogar y pensionadas: Revisa si recibes pagos de marzo - Chilevisión

Múltiples aportes económicos son entregados a mujeres de manera mensual. Conoce acá cuatro beneficios que podrías obtener este mes.

Las mujeres en Chile pueden optar a distintos bonos otorgados por el Instituto de Previsión Social y el Sence, para mejorar sus ingresos.

A continuación, encontrarás información de cuatro de esos aportes económicos, que podrás recibir este mes de marzo.

Bono al Trabajo de la Mujer

El Bono al Trabajo de la Mujer es un beneficio dirigido a mujeres trabajadoras y jefas de hogar. Para obtenerlo debes:

Tener entre 25 y 59 años

Pertenecer al 40% de menores ingresos según el RSH

Ser trabajadora dependiente o independiente

El monto otorgado varía dependiendo de tu renta. Puedes escoger un pago anual, o uno mensual en el que podrás recibir hasta $44.157 si tu renta mensual es igual o inferior a $294.377.

Si postulas en marzo, sería aprobado en junio y el primer pago lo obtendrías en julio. Más información acá.

Bono Asignación Familiar

La Asignación Familiar es un aporte monetario por cada carga familiar reconocida. Lo reciben:

Trabajadores dependientes e independientes

Pensionadas y pensionados

Las trabajadoras embarazadas y los trabajadores, cuyas cónyuges sean sus cargas y se encuentren embarazadas, también podrán obtener el aporte a través de la Asignación Maternal.

En caso de ser dependiente, tu empleador debe pagar el monto todos los meses junto a tu sueldo. Si eres pensionada el IPS o la AFP te pagará de manera mensual junto a tu pensión.

Los montos entregados por familia dependerán de sus ingresos y oscilan entre los $4.119 a $21.243 mensuales. Más información acá.

Bono por Hijo

El Bono por Hijo es un apoyo para mejorar las pensiones de las mujeres jubiladas. El beneficio comienza a generar rentabilidad desde el nacimiento de cada hijo y corresponde al 10% de 18 Ingresos Mínimos Mensuales.

Si tu hijo nació antes del 1 de julio de 2009, se utilizará como referencia el sueldo mínimo vigente a esa fecha, que era de $165.000. Si nació después, se considerará el que estaba vigente durante el mes de su nacimiento.

Si nació entre mayo y diciembre de 2025, la rentabilidad se calcula sobre el sueldo mínimo vigente de $529.000. De este modo, el monto base alcanza los $952.200.

Para consultar si recibes la bonificación en marzo puedes revisar el sitio web de Chile Atiende acá.

Bono Dueña de Casa (Bono de Protección)

El Bono Dueña de Casa es una aporte económico mensual para quienes son parte de Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

Por lo que no es postulable y se paga durante solo dos años dependiendo del período de ejecución del apoyo psicosocial. Para conocer más, revisa el sitio web de Chile Atiende.