AHORA | Incendio afecta a la Zona Franca en Iquique: Hay 5 galpones consumidos - Chilevisión

Durante la madrugada de este miércoles se registró un incendio estructural que afecta las inmediaciones de la Zona Franca en Iquique. Las llamas comenzaron a eso de las 04:30 horas y Bomberos todavía trabaja en la zona para poder mitigar el fuego. Se trata de los galpones ubicados en la calle Salitrera Mapocho con Avenida Arturo Prat, lo que constituye cerca de la mitad de una manzana. La totalidad del cuerpo de Bomberos de Iquique está trabajando para contener la emergencia porque a 100 metros hay 12 plantas de almacenamiento de combustible. Las autoridades trabajan en la revisión de cámaras de seguridad para poder obtener más detalles sobre lo sucedido.