 AHORA | Incendio afecta a la Zona Franca en Iquique: Hay 5 galpones consumidos - Chilevisión
Minuto a minuto
Alertan mal cobro de permisos de circulación: Casi 2 millones de vehículos estarían pagando de más Sismo remece a la zona centro norte de Chile: Revisa la magnitud y epicentro AHORA | Demuelen cuatro “narco” mausoleos irregulares en Maipú Taco kilométrico se registra en la Autopista Central por fatal atropello Suspenden clases en cuatro colegios por voraz incendio en Puente Alto: Tras doce horas sigue activo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
04/03/2026 07:41

AHORA | Incendio afecta a la Zona Franca en Iquique: Hay 5 galpones consumidos

Durante la madrugada de este miércoles se registró un incendio estructural que afecta las inmediaciones de la Zona Franca en Iquique. Las llamas comenzaron a eso de las 04:30 horas y Bomberos todavía trabaja en la zona para poder mitigar el fuego. Se trata de los galpones ubicados en la calle Salitrera Mapocho con Avenida Arturo Prat, lo que constituye cerca de la mitad de una manzana. La totalidad del cuerpo de Bomberos de Iquique está trabajando para contener la emergencia porque a 100 metros hay 12 plantas de almacenamiento de combustible. Las autoridades trabajan en la revisión de cámaras de seguridad para poder obtener más detalles sobre lo sucedido.

Lo más visto

Permiso de circulación 2026: Consulta gratis acá el valor real de tu vehículo

Un estudio de una plataforma automotriz reveló que un tercio de los vehículos en Chile están pagando de más. Revisa aquí cómo consultar el valor real que debes pagar este 2026.

03/03/2026

Incendio fuera de control en planta de CMPC en Puente Alto: Activan alerta SAE para evacuación

Senapred activó una Alerta SAE para un sector de Puente Alto que está cercano al siniestro, debido a un riesgo de propagación del fuego.

03/03/2026

EXCLUSIVO | Habla familia de adolescente baleado en presunto intento de encerrona en Maipú

Los familiares de la víctima insisten en la tesis de un asalto, ya que la defensa del hasta ahora único detenido plantea que todo se habría tratado de un ataque tras un conflicto vial.

03/03/2026

“Te amaré por siempre”: Revelan último mensaje enviado por joven futbolista asesinado en Coihueco

Tomás Bustamante Carriel, deportista de 19 años formado en Ñublense, fue dejado esta mañana por desconcidos en un Cesfam con varios impactos de bala. Se encuentran prófugos y la PDI indaga el homicidio.

03/03/2026
Publicidad