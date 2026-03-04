Submarino estadounidense dispara torpedo y hunde un barco de guerra iraní - Chilevisión

El secretario de Defensa de la nación norteamericana, Pete Hegseth, confirmó el ataque a la embarcación en el océano Índico.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó este miércoles que un submarino de su país hundió a un buque de guerra de Irán frente a las costas de Sri Lanka, en el océano Índico.

"Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que pensaba estar a salvo en aguas internacionales. En lugar de eso, fue hundido por un torpedo", señaló Hegseth en conferencia de prensa desde el Pentágono.

La Agencia AFP informó que la embarcación, que transportaba a unos 180 marineros, se hundió por completo antes de que llegaran los equipos de rescate, según informaron autoridades de Sri Lanka, país en el cual se hundió el buque. De hecho, el viceministro de Relaciones Exteriores de esa nación, confirmó al menos 80 muertos en la embarcación de guerra que se encontraba regresando a Irán desde un puerto del este de la India.

Sri Lanka, que se declaró neutral ante el conflicto, reiteró que su intervención responde a las obligaciones internacionales de asistencia marítima y que continuará colaborando en las tareas de búsqueda e investigación.