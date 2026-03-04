 Submarino estadounidense dispara torpedo y hunde un barco de guerra iraní - Chilevisión
Minuto a minuto
Alerta en Punta Arenas: Ejército informa desaparición de suboficial tras incidente en sector de La Laguna "Es de no creer": Chilenos atrapados en la guerra del Medio Oriente relatan los detalles del conflicto VIDEO | Captan en cámara la huida y choque de conductor que manejaba ebrio en Peñalolén Quién era el "Guatón Jano", hombre venerado en ”narco” mausoleo demolido en Maipú “¿Sabe qué no está asegurado? Las casas de nosotros”: Vecinos increpan en vivo a gerente de La Papelera tras incendio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
04/03/2026 11:22

Submarino estadounidense dispara torpedo y hunde un barco de guerra iraní

El secretario de Defensa de la nación norteamericana, Pete Hegseth, confirmó el ataque a la embarcación en el océano Índico.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó este miércoles que un submarino de su país hundió a un buque de guerra de Irán frente a las costas de Sri Lanka, en el océano Índico.

"Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que pensaba estar a salvo en aguas internacionales. En lugar de eso, fue hundido por un torpedo", señaló Hegseth en conferencia de prensa desde el Pentágono.

La Agencia AFP informó que la embarcación, que transportaba a unos 180 marineros, se hundió por completo antes de que llegaran los equipos de rescate, según informaron autoridades de Sri Lanka, país en el cual se hundió el buque. De hecho, el viceministro de Relaciones Exteriores de esa nación, confirmó al menos 80 muertos en la embarcación de guerra que se encontraba regresando a Irán desde un puerto del este de la India.

Sri Lanka, que se declaró neutral ante el conflicto, reiteró que su intervención responde a las obligaciones internacionales de asistencia marítima y que continuará colaborando en las tareas de búsqueda e investigación.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bonos para mujeres trabajadoras, jefas de hogar y pensionadas: Revisa si recibes pagos de marzo

Lo último

Lo más visto

“Caí en su trampa”: Nicole Block lanzó graves acusaciones contra el doctor Pedro Vidal y él respondió con todo

La influencer asegura que se sintió "desprotegida" tras haber traspasado los límites entre médico-paciente y acusó al cirujano plástico de enviar imágenes de las operaciones de sus pacientes.

04/03/2026

Taco kilométrico se registra en la Autopista Central por fatal atropello

La congestión vehícular se está generando aproximadamente desde Américo Vespucio.

04/03/2026

Submarino estadounidense dispara torpedo y hunde un barco de guerra iraní

El secretario de Defensa de la nación norteamericana, Pete Hegseth, confirmó el ataque a la embarcación en el océano Índico.

04/03/2026

Alertan mal cobro de permisos de circulación: Casi 2 millones de vehículos estarían pagando de más

Un estudio reveló que 1 de cada 3 chilenos sufre un cobro extra en el permiso de circulación por un mal cálculo de tasación.

04/03/2026