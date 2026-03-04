 Sismo remece a la zona centro norte de Chile: Revisa la magnitud y epicentro - Chilevisión
04/03/2026 10:08

Sismo remece a la zona centro norte de Chile: Revisa la magnitud y epicentro

El Centro Sismológico Nacional (CSN) informó que el movimiento telúrico se localizó a 8 kilómetros al noreste de La Higuera.

Un sismo de magnitud 4.0 sacudió a la zona centro norte del país, en específico a la región de Coquimbo.Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 08:48 de este miércoles 4 de marzo y se registró a 8 kilómetros al noreste de La Higuera, localidad de la provincia de Elqui.



Además, el organismo reportó que el sismo se produjo a una profundidad de 51 kilómetros.

