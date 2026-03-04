Sismo remece a la zona centro norte de Chile: Revisa la magnitud y epicentro - Chilevisión

El Centro Sismológico Nacional (CSN) informó que el movimiento telúrico se localizó a 8 kilómetros al noreste de La Higuera.
Un sismo de magnitud 4.0 sacudió a la zona centro norte del país, en específico a la región de Coquimbo.Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 08:48 de este miércoles 4 de marzo y se registró a 8 kilómetros al noreste de La Higuera, localidad de la provincia de Elqui.
Hora Local: 2026/03/04 08:48:34, mag: 4.0, Lat: -29.45, Lon: -71.15, Prof: 51.06, Loc : 8.35 km al NE de La Higuera
